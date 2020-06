Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, ha spiegato la situazione calendario 2020 per l’ambito della MotoGP con la prospettiva di avere una versione definitiva delle tappe di quest’anno dalla settimana prossima. Il piano è di avere minimo 12 GP e massimo 16, con le tappe extra europee da confermare entro e non oltre luglio. Ultima tappa entro inizio novembre.

FACCIAMO QUEL CHE POSSIAMO

Manca ancora l’ufficialità, che verrà presentata prossima, ma oramai per la MotoGP 2020 il calendario è abbastanza inquadrato. Ogni tappa avrà come condizione l’approvazione, oltre che della Dorna e di Carmelo Ezpeleta, dei vari governi e delle amministrazioni locali. Il progetto di Ezpeleta (spiegato in questo video) è di correre tra le 12 e le 16 gare, svolte perlopiù sul suolo europeo e con alcune occasioni in cui si farà doppio GP nelle due settimane consecutive.

SI PARTE DA LUGLIO

In attesa della conferma definitiva, sembra ormai certo lo start del campionato il 19 luglio a Jerez, prima delle due tappe con doppio GP insieme a Misano Adriatico (che sta cercando di organizzarsi allo stesso modo). Dopo i primi due GP del Motomondiale toccherà alla SBK, sempre a Jerez, mentre la MotoGP si sposterà sempre nel territorio spagnolo, probabilmente ad Aragon. Dopo di ciò, si vedrà la situazione dei vari stati. I circuiti attualmente confermati sono Jerez, Brno, Red Bull Ring, Aragon, Barcellona, Misano e Valencia, con l’opzione Le Mans allo studio.

E FUORI DALL’EUROPA?

Il CEO di Dorna è stato chiaro anche sulle tappe extra europee: non sono scartate ma la deadline è vicina. Entro luglio bisognerà capire se c’è la possibilità di viaggiare e la sicurezza nel farlo. Tailandia, Malesia, Texas ed Argentina resteranno in forse fino a quel momento, poi si deciderà. Il paddock inoltre sarà isolato dall’esterno e dallo staff permanente dei circuiti, per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza. È stato inoltre deciso di ampliare il personale dei team ufficiali di 5 persone, per un totale previsto di circa 1300 addetti ai lavori presenti a tempo pieno in pista. Lunedì le conferme ufficiali.

Leggi anche: CIV | CALENDARIO 2020 UFFICIALE: FMI CONFERMA, SI TORNA IN PISTA A LUGLIO AL MUGELLO

Alex Dibisceglia