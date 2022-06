La cattedrale del motociclismo incorona sul secondo gradino del podio Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) tra lacrime, abbracci e cori da stadio. Per l’italiano, classe 1998, questo è il primissimo podio in MotoGP alla sua stagione di debutto. Con questo risultato si proclama il 46esimo pilota italiano a fare podio in top class e regala alla Ducati la quota di 200 podi in Motogp. Una coincidenza, la prima, che fa sorridere dopo aver visto Bezze far sventolare la bandiera numero 46 di Valentino Rossi nel suo giro d’onore.

Un Weekend da incorniciare per Bezzecchi ad Assen

Qualificatosi con il quarto crono assoluto in 01’31.796 a soli 0.292s dalla pole di Pecco Bagnaia, Bezze non ne sbaglia una. Scatta bene dalla seconda fila in griglia di partenza e si porta subito alle spalle del gruppo di testa capitanato da Bagnaia, con A.Espargarò e Quartararo ad inseguire l’italiano sulla Ducati ufficiale. Al contatto dei due spagnoli, Marco Bezzecchi ha avuto la lucidità e la maturità di non farsi scappare un’occasione così ghiotta, tanto da centrare il primo podio in carriera nella classe regina. L’italiano su Ducati ha amministrato la manche da vero esperto e non da rookie della categoria, denotando grande maturità. Tornata dopo tornata è riuscito a mantenere salda la seconda posizione per 22 giri dietro a Bagnaia con un passo gara straordinario.

Le parole a caldo

“È stato fantastico! Sono partito bene e volevo chiaramente stare con i primi e quando ho visto Fabio e Aleix fuori… ho subito colto l’occasione. Non potevo farmela sfuggire e ho spinto fino alla fine. Ero un po’ preoccupato per la gestione gomme, ma fortunatamente ho avuto sempre un buon grip. Prima di venir qui ero proprio contento di correre ad Assen perché è una pista che mi piace tantissimo. Nei curvoni mi sono trovato bene fin da subito, dove c’è da staccare ancora non sono perfetto però in gara ho dimostrato di essere efficace anche lì e che sia di buon auspicio per le prossime gare.“

E alla scoperta di essere il 46esimo pilota italiano a podio in top class ha aggiunto: “Ci tenevo ad omaggiare Valentino e quando mi hanno dato la bandiera per il giro d’onore ero ancora più emozionato. Questo risultato vale ancora di più adesso.”

Ripercorriamo la carriera

Marco Bezzecchi esordisce nel Campionato del Mondo Moto3 nel 2015 con qualche wildcard, e nello stesso anno viene incoronato Campione Italiano Moto3. Nel 2017 che trova l’accordo con CIP-Unicom Starker per la sua prima stagione completa nella classe mondiale e nello stesso anno ottiene uno spettacolare podio in Giappone. L’anno successivo è già in lizza per il titolo e ottiene 3 vittorie e 6 podi. Risultati che gli valgono il passaggio in Moto2 nel 2019 con il team Red Bull KTM Tech3, ma è nel 2020 che entra nel vivo della competizione con la Kalex dello SKY Racing Team VR46 ad un passo dal titolo mondiale. Stessa sorte per l’anno successivo nel quale Bezzecchi centra il terzo posto in classifica di campionato dopo aver combattuto per il titolo iridato.

