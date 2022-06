MotoGP | GP Olanda 2022: Bagnaia Pole e record ad Assen

Francesco “Pecco” Bagnaia fissa il nuovo record di Assen conquistando la Pole Position del GP d’Olanda, la decima in MotoGP. Il pilota Ducati ha avuto la meglio sul leader del mondiale Fabio Quartararo mentre Jorge Martín è terzo nonostante la caduta in curva cinque.

TRIS DI POLE PER BAGNAIA MA QUARTARARO NON MOLLA

Terza Pole Position stagionale, decima nella classe Regina del Motomondiale e diciassettesima in generale. Questi i numeri raggiunti da “Pecco” Bagnaia al termine della Q2 del GP d’Olanda, sessione che ha visto il torinese di Ducati Corse primeggiare grazie al tempo strepitoso di 1:31.504, riferimento registrato a metà turno. Solamente Fabio Quartararo, secondo e solido come sempre, è riuscito a contenere il distacco entro i due decimi risultando ancora una volta efficace e competitivo. A chiudere la prima fila troviamo Jorge Martín, piazzatosi in Pole nella prima metà della sessione e poi caduto nel secondo run in curva cinque, tratto in cui sono scivolati anche Miller e Mir (Q1).

MOLTO BENE BEZZECCHI, APRILIA SFORTUNATA

Tanta la soddisfazione anche per Marco Bezzecchi, classificatosi in quarta posizione a meno di tre decimi dal tempo della Pole Position. Bezzecchi ha avuto la meglio su Aleix Espargaró, quinto, che si è visto cadere davanti Jack Miller, sesto, mentre andava a caccia della prima fila. A tal proposito, l’australiano è riuscito a tornare in sella alla propria Desmosedici ma, rimanendo vicino alla traiettoria ideale nel rettilineo che porta alla curva sei, l’australiano ha intralciato il passaggio di Maverick Viñales. Il portacolori Aprilia ha subito rallentato e scartato verso destra sfiorando la Ducati di Miller ed evitando un impatto potenzialmente molto grave.

OLIVEIRA E BINDER PORTANO LE DUE KTM FACTORY IN Q2

Tornando alla griglia, la settima casella della griglia sarà occupata da Johann Zarco mentre l’ottava da un eccellente Miguel Oliveira, il migliore della Q1. Solamente nono Alex Rins, unico alfiere Suzuki in Q1, braccato a circa mezzo decimo da Brad Binder, anche lui arrivato dalla prima sessione di qualifica. Al di là della Top10 figura Maverick Viñales, costretto ad annullare il giro buono dopo il già descritto blocco involontario di Jack Miller. Alle spalle del pilota Aprilia partirà Takaaki Nakagami, particolarmente lontano nei tempi considerando il mezzo secondo di distacco dal penultimo in classifica.

MARINI, MIR E BASTIANINI DELUSI DOPO L’ELIMINAZIONE

Tra i piloti più delusi delle qualifiche di Assen citiamo Luca Marini, Joan Mir ed Enea Bastianini. Marini partirà tredicesimo e ha incassato un bel distacco dal meno esperto compagno di squadra. Mir, invece, è caduto in curva cinque nel corso della Q1 e si è dovuto accontentare della quattordicesima posizione mentre Bastianini ha sofferto un problema tecnico sulla prima GP22, ammutolitasi appena uscita dalla pit lane. Il riminese ha provato a conquistare l’accesso alla Q2 con la seconda moto ma non è andato oltre il sesto posto, equivalente al sedicesimo in griglia.

MOTOGP | GP OLANDA 2022 | RISULTATI Q2

