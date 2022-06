Francesco Bagnaia vince il GP di Olanda dominando davanti ad uno splendido Marco Bezzecchi. In terza posizione c’è l’Aprilia di Maverick Viñales, che precede il compagno Aleix Espargaró. Per terra Fabio Quartararo, che ha costretto nel ghiaione proprio Espargaró, che ha rimontato fino alla quarta posizione dopo un doppio sorpasso all’ultima chicane.

LA CRONACA LIVE

Tutto è pronto per la MotoGP al GP di Assen. In pole position partirà per la sesta volta in stagione Francesco Bagnaia sulla Ducati. Dietro di lui partirà il leader del campionato Fabio Quartararo, con Jorge Martín a chiudere la prima fila.

Valentino Aggio

