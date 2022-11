Il fine settimana della MotoGP a Valencia è iniziato con le parole di Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo nella conferenza stampa, momento in cui i due hanno dialogato apertamente del finale di stagione che li aspetta e delle rispettive carriere, aprendosi alla stampa alla vigilia di un intenso weekend. Di seguito le parole di Bagnaia, leader del mondiale.

SPINGERE SENZA ESAGERARE, QUESTA LA PREROGATIVA DI BAGNAIA E DUCATI

La prima domanda rivolta a Bagnaia si riferisce allo status mentale con il quale arriva a Valencia: “no, non sono più rilassato di Sepang. Dobbiamo continuare a spingere ma con intelligenza. Siamo in una posizione migliore di Quartararo però dobbiamo rimanere concentrati per completare il lavoro. Sicuramente questa pista è ottima per noi, penso che potremmo addirittura aver un vantaggio rispetto al 2021 siccome abbiamo migliorato la guidabilità della moto. Tuttavia, la MotoGP è sempre piena di sorprese, tutto può succedere e noi dovremo impegnarci a lavorare come abbiamo sempre fatto.”

LA DIFFERENZA TRA GLI ERRORI DI INIZIO ANNO E LA CADUTA DI MOTEGI

Bagnaia ha poi parlato dei momenti chiave del campionato, facendo tra l’altro un’importante analisi sulla differenza tra gli errori di inizio stagione e la scivolata del Giappone: “Ad inizio anno sono stato competitivo ma ho commesso troppi errori (Le Mans, Sachsenring, ndr). Ho analizzato quelle situazioni e ho capito come migliorare in certe condizioni.”

“In Giappone – prosegue il leader del Mondiale – l’ambizione ha preso il sopravvento, ho commesso un errore ma sono stato fortunato perché non ho tamponato Quartararo, che al contempo non ha guadagnato troppi punti. A Phillip Island ho, invece, tratto il massimo in un contesto difficile mentre in Malesia l’obiettivo era la vittoria per arrivare più calmo a Valencia. Il Sachsenring mi ha fornito una lezione importante. Sapevo quale fosse il mio potenziale e dal momento in cui ho capito come ottimizzarlo e sfruttarlo le cose sono andate meglio. Questo è l’anno in cui ho imparato più cose, sono orgoglioso della squadra e spero di chiudere al meglio il weekend e la stagione.”

IL CALENDARIO 2023 E LOTTA CON BASTIANINI IN MALESIA

“Mentalmente è stata una stagione lunga e, sinceramente, non so cosa aspettarmi da un calendario così ampio come quello del 2023. Sarà una prima volta per tutti e quindi sarà difficile ma sono certo che i miei preparatori mi permetteranno di essere sempre pronto.”

Alla domanda sui rischi presi nel GP della Malesia Bagnaia ha risposto: “23 punti di vantaggio sono migliori di 18 (sorride, ndr). Io e Bastianini ci siamo presi dei rischi ma volevo vincere ed Enea aveva lo stesso obiettivo. Era troppo importante arrivare a Valencia con 23 punti di margine.”

IL COMMENTO SUL QUARTARARO UOMO E PILOTA

“Fabio è uno dei migliori, è fantastico lottare correttamente con un pilota come lui. In frenata è un pilota fortissimo, così come quando le gare si giocano sul fattore psicologico, come in Austria e Malesia. Sarebbe stato facile perdere fiducia ma lui è ancora qui a giocarsela, non molla mai.”

Matteo Pittaccio

