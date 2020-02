Aprilia ha scelto il rettilineo del circuito di Losail per svelare la RS-GP 2020. Presenti, oltre a Massimo Rivola e Romano Albesiano, anche Aleix Espargaro, Bradley Smith e Andrea Iannone.









A poche ore dall’ultimo test prestagionale della MotoGP che vedrà le moto scendere in pista proprio in Qatar, Aprilia presenta la RS-GP 2020. Presente oltre a tutti gli uomini dei box Aprilia anche il CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola ed il direttore tecnico di Aprilia Racing Romano Albesiano. Presenti anche Aleix Espargaro, Bradley Smith e sopratutto Andrea Iannone. Il pilota di Vasto è ancora in attesa di giudizio restando sospeso dalla FIM per la positività ai test antidoping dello scorso finale di stagione. Sarà quindi ancora Bradley Smith a scendere in pista nei prossimi giorni e con grande probabilità anche al via della stagione 2020. Come ha ricordato Romano Albesiano della vecchia moto non c’è praticamente più niente. Il nuovo motore a V di 90 gradi ha costretto Aprilia a riprogettare completamente la RS-GP 2020, con Bradley Smith che ha portato a battesimo la nuova moto nei tre giorni di shakedown concessi alle case a Sepang. Passiamo dunque direttamente alle parole dei protagonisti.

Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing: “L’inclusione di nuove persone con le persone storiche di Noale è stata la parte migliore di questo progetto.“

Romano Albesiano, Direttore tecnico Aprilia Racing: “La moto è completamente nuova. Un nuovo motore, nuova ciclistica e un’aerodinamica rivista.“

Aleix Espargaro: “La moto è una storia completamente diversa! Sono più motivato e più fiducioso che mai.“

Andrea Iannone: “Sento davvero che questa è la mia moto. So quanto lavoro ci hanno messo tutti.“

Bradley Smith: “Abbiamo molta conoscenza, molte informazioni, molti dati. E significa che dobbiamo approfittare di ogni giorno.“

Mathias Cantarini