Andrea Iannone è temporaneamente sospeso dalla FIM dopo i risultati dei test effettuati dalla WADA su un campione d’urine lo scorso 3 novembre a Sepang. Il pilota Aprilia ora può chiedere una controanalisi e la revoca della sospensione. Diramato anche il comunicato della Federazione Internazionale del Motociclismo.









Mentre tutti i piloti sono alle prese con la preparazione per la prossima stagione un vero e proprio scossone ha mosso la MotoGP. Andrea Iannone è risultato positivo ad un test antidoping fatto lo scorso 3 novembre dopo il weekend di Sepang. Il pilota di Vasto è quindi sospeso dalla FIM qualora anche il test del campione B risulterebbe positivo per Iannone potrebbe scattare una squalifica. Questo riaprirebbe, a poche settimane dall’inizio del motomondiale, il mercato piloti, con Aprila costretta a trovare un sostituto.

Riportiamo di seguito la traduzione del comunicato della FIM:

“La Federazione Internazionale del Motociclismo (FIM) ha informato il pilota italiano Andrea Iannone di essere sospeso momentaneamente secondo l’Articolo 7.9.1 del codice Anti-doping FIM.”

“La decisione di sospendere provvisoriamente Andrea Iannone è stata presa in seguito alla ricezione di una relazione da parte del laboratorio accreditato dalla WADA di Kreischa b. Dresden che indica il ritrovamento nelle analisi di una non meglio specificata sostanza appartenente alla sezione 1.1a) Steroidi androgeni anabolizzanti esogeni (AAS), che fa parte della lista delle sostanze proibite del 2019. La sostanza è stata trovata in un campione di urine raccolte dopo un test svolto al di fuori delle competizioni durante il round di Sepang del motomondiale, il 3 novembre in Malesia.”

“Andrea Iannone ha il diritto di richiedere e partecipare all’analisi del suo campione B.”

“Andrea Iannone è temporaneamente sospeso a decorrere dal 17 dicembre 2019. Gli è quindi vietato partecipare a qualsiasi competizione o attività motociclistica fino a nuovo avviso. Ai sensi dell’articolo 7.9.3.2 CAD, il sig. Iannone può chiedere la revoca della sospensione provvisoria.”

“Ai sensi del Codice mondiale antidoping e del Codice antidoping FIM, la FIM non è in grado di fornire ulteriori informazioni al momento.”

Mathias Cantarini