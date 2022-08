La squadra che ha tenuto in ballo il mercato in top class nelle ultime settimane ha finalmente rivelato i propri piani per il 2023. Miguel Oliveira e Raúl Fernández saranno i piloti MotoGP per Aprilia RNF, squadra guidata da Razlan Razali. La squadra malese affronterà la quinta stagione nella classe regina, la prima dopo la separazione da Yamaha.

OLIVEIRA, UN “TIRA E MOLLA” DURATO MESI

Fin dall’annuncio di Jack Miller come pilota ufficiale KTM per i prossimi due anni, Miguel Oliveira si è ritrovato nel bel mezzo del mercato. Inizialmente, Mattighofen aveva proposto al portoghese una retrocessione al team Tech 3, ovviamente rifiutata dal vincitore del Gran Premio di Indonesia. Già da Barcellona sembrava che Oliveira dovesse accasarsi al Gresini Racing Team, che poi ha annunciato l’acquisto di Álex Márquez.

Sfumata l’ipotesi Ducati, Oliveira sembrava destinato a rimanere in MotoGP con Aprilia RNF già dal Sachsenring. Ciò che ha messo dei dubbi al #88 è stata l’offerta triennale fatta da GasGas, che avrebbe garantito al portoghese un trattamento da pilota ufficiale. L’offerta, arrivata durante il GP d’Austria, è stata poi rifiutata.

FERNÁNDEZ, L’ANNO DEL RISCATTO

L’arrivo in MotoGP di Raúl Fernández è stato quantomeno travagliato. Lo spagnolo ha incantato nel suo unico anno di Moto2, vincendo ben 8 gare ed arrivando dietro solo al compagno Remy Gardner, campione del Mondo della categoria. Già a metà stagione entrambi sono stati promossi da KTM nella squadra guidata da Hervé Poncharal, nonostante Fernández abbia più volte ammesso di voler restare un secondo anno in Moto2. Una volta che il passaggio di categoria sembrava ovvio, Fernández aveva già provato a contattare il team RNF per guidare una Yamaha, ma il contratto firmato con KTM lo ha “obbligato” a guidare una RC16 nel 2022.

Fino dall’inizio della stagione Fernández ha faticato moltissimo in un ambiente a lui ostile e con una moto poco competitiva. Lo spagnolo al momento ha conquistato solo 5 punti, quattro in meno rispetto ai 9 del compagno Gardner, che probabilmente sarà fuori dalla MotoGP per il 2023. Nella giornata di ieri il #25 ha annunciato sui propri profili social la separazione dalla famiglia KTM.

Valentino Aggio

