MotoGP | America e Argentina posticipate, doppia gara a Losail e Portimao il 18 aprile

La FIM, Dorna Sports e IRTA hanno aggiornato il calendario e confermato la partenza della stagione MotoGP a Losail (26-28 marzo). Posticipate ufficialmente le gare di Austin e Thermas de Rio Hondo, al loro posto una seconda gara in Qatar ed il Gran Premio del Portogallo.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLA MOTOGP

Il Motomondiale 2021, dunque, partirà con un doppio fine settimana in Qatar, località in cui il paddock risiederà per quasi tutto il mese di marzo, test compresi, e nella prima settimana di aprile. Il secondo appuntamento nei 5,3 km del circuito di Losail si correrà tra il 2 ed il 4 aprile e prenderà il nome di Gran Premio di Doha.

Come accennato nelle settimane scorse, la MotoGP non viaggerà verso l’America e l’Argentina, quanto mai colpite dalla forza del Covid-19. Il Gran Premio di Doha servirà proprio a coprire uno dei due buchi, mentre al posto del round argentino è stato inserito il Gran Premio del Portogallo, con sede a Portimão, in programma per il 16-18 aprile. L’Autódromo Internacional do Algarve darà il via al lungo filone di eventi situati in Europa, contesto in cui l’avanzamento della stagione si pensa sia meno a rischio.

FIM, IRTA e Dorna Sports sperano che i Gran Premi delle Americhe e dell’Argentina si possano inserire a fine campionato, contando in un’uscita progressiva dalla pandemia da parte dei paesi più colpiti. Nel caso in cui non si dovessero presentare le giuste condizioni, le due gare potrebbero essere sostituite dal Mandalika Circuit (Indonesia) e l’Igora Drive Circuit (Russia), le due strutture selezionate dall’organizzatore come eventuali riserve.

Matteo Pittaccio

