Conclusi oggi pomeriggio i primi test ufficiali tenutisi a Jerez. In questi giorni hanno girato sul circuito spagnolo i piloti di Moto3. Nei primi giri ufficiali del 2020 spiccano i nomi di Ai Ogura, Gabriel Rodrigo e Sergio Garcia.









Terminati nel pomeriggio di oggi i primi tre giorni di test ufficiali 2020 delle classi minori. Ad ospitare queste prime giornate è stato il circuito spagnolo di Jerez de la Frontera in Andalusìa. In totale tre giorni e numerose sessioni per testare le nuove moto 2020, ma giri importanti soprattutto per le numerose new entry delle varie categorie.

19 FEBBRAIO – DAY 1

La prima giornata di test si è svolta il 19 febbraio. Al termine delle sessioni disponibili il quadro generale ha determinato che il più veloce in pista è stato Sergio Garcia, pilota del team Estrella Galicia 0,0. Nelle combinate del primo giorno si è aggiudicato il miglior tempo con 1:45.485. Segue nella classifica generale John McPhee con il tempo di 1:45.545 e dopo di lui Ai Ogura con 1:45.716. Primo degli italiani nella prima giornata Romano Fenati con il decimo tempo, seguito da Dennis Foggia. Tredicesimo tempo per Tony Arbolino.

20 FEBBRAIO – DAY 2

Ieri si è tenuta e conclusa la seconda giornata, dominata dal tempo combinato di Gabriel Rodrigo. Il pilota del team Gresini si è aggiudicato la vetta della classifica con 1:45.170. Seguono John McPhee, che mantiene una sorta di continuità rimanendo tra i primi generali in seguito al secondo miglior tempo del day 1, e nuovamente Ai Ogura. Giornata sfortunata per Niccolò Antonelli che, in seguito ad una caduta, ha riportato dei problemi alla spalla sinistra e non ha terminato le sessioni. Miglior tempo degli italiani conquistato da Celestino Vietti con 1:45.680.

21 FEBBRAIO – DAY 3

Concluse definitivamente le tre giornate di test con l’ultima sessione di oggi pomeriggio. Miglior tempo della giornata per Ai Ogura. Tre giornate buone le sue, sempre rimasto nelle prime tre posizioni. Ha concluso al meglio in vista dell’inizio della stagione: 1:44.670 il suo tempo combinato di oggi. Secondo tempo ancora per John McPhee, che con quello di oggi conquista una tripletta senza però raggiungere mai il migliore. Seguito da Gabriel Rodrigo, i nomi che hanno dominato i test di Jerez rimangono sempre gli stessi. Una situazione che risulta determinante in vista dell’inizio del mondiale l’8 marzo in Qatar per la Moto3.

Nicole Facelli