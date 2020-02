Ieri sono state presentate sul circuito di Jerez de la Frontera le moto del team Sepang Petronas e Pons Racing: entrambi i team hanno deciso di svelare le nuove moto (Moto2 e Moto3) nel primo giorno ufficiale della stagione 2020, con i test aperti al pubblico, quasi a voler celare i nuovi prototipi.









PONS RACING

Prima apparizione per le nuovissime livree del team di Sito Pons in Moto2. A mostrare le nuove moto sono il confermato Lorenzo Baldassari e la new entry del team di Moto2 Hector Garzò: si tratta di una squadra per la quale lo stesso Sito Pons ha grandi obiettivi.

Lo scorso anno il team è stato altalenante, sia dal punto di vista dei piloti che della squadra. La prima metà della stagione è stata dominata da Lorenzo Baldassarri, sul quale alcuni puntavano addirittura per l’intero campionato; nella seconda metà il solo Fernandez si è distinto, ma non ha saputo tenere testa al campione del mondo in carica Alex Marquez.

Il 2019 è stata dunque una stagione che ha sempre visto schierati in prima linea i piloti del Pons Racing, ma che non ha portato grandi risultati. Il 2020 dovrebbe essere l’anno delle conferme e delle possibilità e già dall’inizio della stagione si attendono buoni risultati.

SEPANG RACING

Ieri è stato il turno anche per i piccoli di casa Petronas.

La presentazione per i protagonisti della classe regina è già stato archiviato, per la Moto2 e Moto3 si è dovuto attendere per ammirare le moto affidate a Xavi Vierge e Jake Dixon in Moto2, e a John McPhee e Khairul Idham Pawi in Moto3.

Anche per il team malese si tratta di una squadra rinnovata, tranne che per McPhee, al quale è stato esteso il contratto al 2020. Il team Petronas lo scorso anno non ha brillato nelle categorie minori, come è successo in MotoGP.

Sarà compito dei quattro piloti in primis costruire una stagione degna di nota e magari puntare in alto in questo 2020.

L’opportunità di confrontarsi con gli altri team si è presentata già nei test privati di inizio febbraio. Ieri a Jerez hanno avuto inizio i primi test ufficiali per la Moto2 e Moto3, che segnano l’inizio della nuova stagione. Le sessioni continueranno fino al 21 febbraio, prima dell’ultima tornata di fine mese a Losail in vista dell’8 marzo, inizio ufficiale dei campionati.

Nicole Facelli