Torna, come di consueto a fine anno, il LiveGP award per il 2019, giunto alla sesta edizione. Tra i candidati al premio riservato alla sezione moto per il miglior pilota italiano Under 21 c'è Tony Arbolino.









Tony Arbolino nasce il 3 agosto 2000 a Garbagnate Milanese; sin da piccolo si avvicina alle minimoto e all’età di dodici anni entra a far parte del mondo delle competizioni, grazie ad una deroga speciale della Federazione Italiana. Nel 2014 vince il campionato PreMoto3 125 2T. Nel 2017 debutta nel motomondiale, in Moto3, concludendo la sua prima stagione da rookie 34º. L’anno successivo sale in sella ad una moto del teem Marinelli Snipers, con la quale gareggia tuttora.

Il 2019 diventa il suo anno migliore fino a questo momento. Rimane nello stesso team e vince la sua prima gara nel motomondiale in occasione del Gran Premio d’Italia al Mugello. Vittoria memorabile per il numero 14, che festeggia nel miglior modo possibile davanti al pubblico di casa. Conquista il primo grandino del podio anche in Olanda, con a seguire una serie di secondi e terzi posti che gli permettono di conquistare la quarta posizione in campionato ed il titolo di miglior Poleman 2019 per la Moto3.

Arbolino nel 2019 ha dimostrato di essere cresciuto notevolmente, sulle sue spalle un bagaglio di tre anni di esperienza. Quest’anno ha lottato per conquistare le posizioni più alte della classifica mondiale. Ha dato prova di essere riuscito ad ottenere costanza, disciplina e fame di vittoria mettendo sulla bocca di tutti il suo nome, come papabile candidato a lottare per il titolo mondiale 2020.

Una stagione ottima, segnata anche da problemi fisici, alla mano, e perché no, anche dalla sfortuna. Gli episodi sopracitati sono solo alcuni, tra quelli che hanno segnato la carriera di Tony Arbolino , e che dovrebbero essere validi motivi per votarlo come miglior pilota Italiano Under 21.

Nicole Facelli