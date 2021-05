La scomparsa dello sfortunato pilota svizzero di Moto3, Jason Dupasquier, non ha lasciato indifferente il paddock della MotoGP, tantomeno quello del mondo del motorsport a due ruote in generale.

Tanti i volti noti del paddock, la squadra ed il compagno di scuderia hanno reso omaggio al rider svizzero che ci ha lasciato. Proprio il Pruestel GP, con il quale correva Jason, ha postato una foto che ritrae il pilota in attesa con la seguente didascalia: “E’ con la pesantezza nel cuore che annunciamo la scomparsa di Jason Dupaquier. Siamo devastati, e questa volta i nostri pensieri vanno alla famiglia di Jason. Ci mancherai tantissimo e non sarai mai dimenticato, Jason.”

I PILOTI DI MOTO3

Jaume Masia ha invece riportato sul proprio Instagram foto che ritraggono se stesso sul podio piangente e un piccolo adesivo sulla propria moto: “Sarai sempre nel mio cuore“.

Dennis Foggia, il vincitore stesso di oggi in Moto3, ha poco fa pubblicato una foto che ritrae il pilota svizzero sorridente: “Sono sconvolto per la scomparsa di Dupasquier, che come tutti noi piloti cercava di realizzare i suoi sogni. Un abbraccio forte alla famiglia“.

IL CAMPIONE MOTOGP JOAN MIR

E poi il pilota e campione in carica MotoGP Joan Mir posta sui suoi social in spagnolo: “Oggi è un giorno molto triste, abbiamo perso uno dei nostri mentre lottava per realizzare il suo sogno. Tutta la nostra forza e il nostro sostegno per la sua famiglia, amici e squadra. RIP Jason.”

LA SBK

Il profilo ufficiale Superbike ha pubblicato nelle stories di Instagram “Siamo dispiaciuti di sentire che Jason Dupasquier è mancato. I nostri pensieri vanno alla famiglia, gli amici, il team e tutto il paddock di MotoGP.” Dominique Aegerter, vincitore per la prima volta in World SuperSport ha dedicato il successo al pilota deceduto.

La carovana del Motomondiale deve andare avanti e guardare alla prossima gara di Barcellona, perché è questo che la vita impone, ma soprattutto non spegnere il rombo dei motori e continuare ad alimentare i sogni dei piloti, come lo stesso Jason avrebbe voluto.

Giulia Scalerandi

