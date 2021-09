Da rivali nel CIV a compagni di squadra nel Mondiale Moto3: Elia Bartolini e Matteo Bertelle sono pronti a scendere in pista con una wild card a Misano questo weekend (17-19 settembre 2021). Il team Bardahl VR46 Rider Academy ha già esordito nella Classe Moto3 del Motomondiale nel round del Mugello e ora è pronto a riaccendere i motori.

I due giovani piloti corrono l’uno contro l’altro nel CIV: Elia Bartolini proprio con il team Bardahl VR46, mentre Bertelle, che al momento è in vantaggio di qualche punto nel Campionato, fa parte del Team Minimoto ed inoltre partecipa anche alla Red Bull MotoGP Rookies Cup. Infatti, Bertelle va a sostituire Alberto Surra, che normalmente è il compagno di squadra di Bartolini, ma in questo weekend di gare sarà impegnato nel mondiale con il Team Snipers.

Le dichiarazioni

Alessio Salucci – Direttore Sportivo VR46 Riders Academy: “E’ bellissimo poter tornare al Mondiale e questa volta per il nostro Gran Premio di casa! Siamo davvero felici di avere una seconda occasione per misurarci in questa categoria così avvincente e competitiva e sono certo che per i nostri ragazzi sarà una bellissima opportunità per fare esperienza e divertirsi.”

Pietro Bagnaia – Team Manager: “E’ davvero un onore per il nostro Team poter partecipare, per la seconda volta, ad una gara del Motomondiale. Per Elia e Matteo sarà una bellissima occasione per mettersi alla prova e misurarsi con piloti competitivi. Sono entrambi in forte crescita e siamo molto contenti di poter dare loro questa ulteriore possibilità. Il Team è impaziente di scendere in pista. Correre su un circuito a tutti così familiare sarà, certamente, una ulteriore motivazione per tutti noi”.

