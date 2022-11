È Izan Guevara (GASGAS Aspar Team) a trionfare nel Gran Premio Motul della Comunità Valenciana al Circuit Ricardo Tormo. Lo spagnolo ha voluto sottolineare il suo titolo di neo campione del mondo Moto3 mettendo in mostra un dominio assoluto ed un’intelligenza rara sul finale di gara in bagarre con Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3). Terzo Sergio Garcia (GASGAS Aspar Team) che agguanta il titolo di vicecampione su Dennis Foggia (Leopard Racing), quarto sul traguardo. Valencia assegna anche il titolo Rookie of the Year che va a Diogo Moreira.

Izan Guevara chiude da campione una lotta a due con Deniz Öncü

Il neo campione del mondo Izan Guevara (GASGAS Aspar Team) ha voluto chiudere in bellezza la sua stagione, imponendosi sugli avversari già nel momento delle qualifiche, firmando la pole. In gara ha preso subito la testa della corsa impostando, sin dalle prime tornate, il suo ritmo. L’unico a seguirlo e a fare la differenza con una passo in fotocopia è stato Deniz Öncü (Red Bull KTM Tech3). il turco è rimasto in agguato studiando lo spagnolo per l’intera durata di gara, salvo poi attaccarlo all’ultimo giro chirurgicamente. Il campione del mondo, però, non si è fatto beffare e con intelligenza ha saputo capire la traiettoria dell’avversario per sfilarlo e lanciarsi in scia sul rettilineo, andando alla conquista della settima vittoria stagionale. Solo 62 millesimi di secondo hanno separato i due sotto la bandiera a scacchi.

Garcia conquista il titolo da vicecampione contro Foggia. Il team Aspar è il dominatore assoluto della Moto3

Dura lotta tra Sergio Garcia (GASGAS Aspar Team) e Dennis Foggia (Leopard Racing) a Valencia per il titolo di vice-campione. Ad avere la meglio è stato lo spagnolo, teammate del campione del mondo in carica, consegnando al team Aspar il dominio assoluto della categoria con:

primo e terzo posto a Valencia

doppietta in campionato con titolo e vice

titolo team

titolo costruttori.

Un en plein di tutto rispetto per salutare Gino Borsoi che non poteva chiedere di meglio alla sua squadra.

Sorte leggermente amara per Dennis Foggia ed il team Leopard, che perdono il titolo di vicecampioni, segnato nel 2021, e sono costretti ad accontentarsi del terzo posto assoluto. Un traguardo ugualmente di tutto rispetto, vista la stagione così combattiva, per salutare l’italiano che nel 2023 sarà impegnato nel salto di categoria.

Benedetta Bincoletto