È di Izan Guevara l’ultima pole position della stagione. Il neocampione del mondo si è imposto nelle qualifiche del GP di Valencia di Moto3. Alle sue spalle scatteranno il turco Deniz Öncü ed il suo compagno di squadra, Sergio García. Il primo degli italiani è Dennis Foggia in settima posizione, che non è riuscito a migliorare il suo tempo per il traffico in pista.

Q1: AVANTI SASAKI, MASIÁ, MUÑOZ E CARRARO

La prima sessione delle qualifiche di Moto3 è stata segnata dalle ormai abituali immagini dei piloti che aspettano fermi in pista la scia giusta. Con il gran traffico, solo pochi sono riusciti a migliorare il proprio tempo ed assicurarsi il passaggio in Q2, tra questi Ayumu Sasaki. È stato l’unico pilota a scendere sotto la soglia del 1:39, fermando il crono in 1:38.857.

Passa anche Jaume Masiá che però ha ricevuto una penalità in vista della gara di domani per comportamento irresponsabile. Durante il corso delle FP3, infatti, lo spagnolo e Kaito Toba sono caduti e sono quasi arrivati alle mani. Per questo comportamento poco sportivo la Direzione Gara ha deciso di sanzionare entrambi con la partenza dalla pit lane e anche un long lap penalty.

Anche David Muñoz passa in Q2, grazie all’aiuto della scia di Sasaki. Il pilota giapponese ha mostrato infatti il suo disaccordo in pista contro il pilota spagnolo per il comportamento. Nicola Carraro, veloce già dai primi minuti della sessione, è l’ultimo pilota ad assicurarsi il passaggio in Q2.

Il debuttante Filippo Farioli ha sofferto una caduta in curva 2 nei primi minuti della sessione. L’italiano, che ha brillato nella Red Bull Rookies Cup e ha chiuso terzo in classifica nel JuniorGP, scatterà domani in 20° posizione. Alle sue spalle Elia Bartolini del Team QJMotor Avintia Racing. Continuano i problemi per Andrea Migno che scatterà 24°. L’ultimo degli italiani è Alberto Surra in 28° posizione con la Honda del Rivacold Snipers Team.

Q2: QUINTA POLE STAGIONALE PER IZAN GUEVARA, SETTIMO FOGGIA

Il neo campione del mondo di Moto3, Izan Guevara, detta il passo e firma l’ultima pole della stagione con un crono di 1:38.479, molto vicino al record della pole di Darryn Binder di 1:38.286 segnato nel 2020.

Alle sue spalle scatterà il turco Deniz Öncü, che ha provato fino alla fine l’attacco alla pole position ma il traffico gli ha impedito di migliorare il suo tempo. Doppietta per il team Gaviota GASGAS Aspar con Sergio García, compagno di squadra di Guevara, in terza posizione.

La seconda fila in griglia di partenza la apre Diogo Moreira. Il pilota brasiliano del team MT Helmets domani in gara dovrà scontare un long lap penalty per una caduta nella FP1 con bandiera gialla. Quinto scatterà Ayumu Sasaki, il giapponese ha fatto un gran lavoro in qualifica nonostante una caduta in curva 14 nei primi minuti della sessione. Il suo amico, Fabio Quartararo, è corso al box del giapponese dopo la caduta per dargli qualche consiglio. A chiudere la seconda fila Iván Ortolá.

Dennis Foggia scatterà in settima posizione, dopo che si è visto obbligato a “regalare” la sua scia nell’ultimo time attack. Una gran parte dei piloti hanno aspettato che Foggia partisse dai box per incollarsi alla sua ruota. Christian Lundberg, Direttore Tecnico del Team Leopard, ha mostrato tutto il suo malcontento per questa situazione. Il compagno di squadra di Foggia, Tatsuki Suzuki, scatterà in ottava posizione. La top ten la chiudono Ryusei Yamanaka, che aveva dominato la FP3 al mattino, e John McPhee decimo.

Per quanto riguarda il resto degli italiani, Riccardo Rossi ha chiuso in dodicesima posizione e Nicola Carraro, che veniva dalla Q1, è diciottesimo.

Ricordiamo l’appuntamento con la gara di Moto3 domani alle ore 11:00. Potete seguire tutti gli aggiornamenti del GP di Valencia su LiveGP.it.

Victoria Ortega Cabrera