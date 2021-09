Moto3 | GP San Marino: Romano Fenati in Pole, poker italiano nella Q2

Tripudio italiano nelle qualifiche della Moto3 a Misano con Romano Fenati alla terza Pole Position in stagione. L’ascolano ha ottenuto la 7^ Pole in carriera di fronte a Dennis Foggia, Niccolò Antonelli e Andrea Migno, per un poker tricolore nelle prime quattro posizioni. Risultato dunque importante soprattutto per Fenati e Foggia, domani obbligati a recuperare punti pesanti su Acosta e Garcia poiché Misano rappresenta quasi l’ultima spiaggia. A proposito di Foggia, il pilota romano e Leopard Racing continueranno a correre insieme nel 2022.

Insieme a Migno troviamo in seconda fila Jaume Masia e Xavier Artigas, seguiti a ruota dal nostro Riccardo Rossi, la wild card Elia Bartolini ed il leader del mondiale Pedro Acosta, in Top10 alla prima qualifica mondiale nel circuito Marco Simoncelli. La Top 10 è completata da Carlos Tatay, arrivato dalla Q1 e altra gioia per il team Avintia. Appena fuori dai dieci partiranno Stefano Nepa, oggi annunciato con MTA nel 2022, e Sergio Garcia, impegnato a girare come al solito da solo. Il rivale di Acosta in campionato non è andato oltre la 12^ posizione, dunque domani dovrà attaccare nella prima parte di gara.

Dal 13^ al posto troviamo Ayumu Sasaki, unico pilota Tech3 in pista visto l’infortunio di Deniz Oncu, Darryn Binder e Matteo Bertelle, 15° alla prima qualifica nel mondiale. Le ultime tre posizione della Q2 sono state occupate da Ryusei Yamanaka, Izan Guevara e Kaito Toba.

La Q1 è stata molto particolare. Molti piloti hanno fatto fatica ad evitare la zona verde, altri come McPhee e Suzuki sono caduti perdendo la chance di registrare un tempo valido almeno per il 4° posto. A passare dalla Q1 alla Q2 sono stati Carlos Tatay, Matteo Bertelle, Riccardo Rossi e Ryusei Yamanaka. Sabato nero, da dimenticare il prima possibile, per Gresini Racing: Rodrigo non correrà il GP per la frattura all’omero del braccio sinistro rimediata ad Aragon mentre Alcoba non è andato oltre la 25^ posizione in griglia.

Nella prima sessione è sceso in pista anche Adrian Fernandez (21° in griglia), nonostante il brutto high-side della mattina dichiarato fit per correre. Niente Qualifica per Deniz Oncu e Alberto Surra, che domani si sottoporrano ad un ulteriore visita per provare a correre il GP.

MOTO3 | 2021 SAN MARINO GP | RISULATI QUALIFICHE 2

Matteo Pittaccio

Leggi anche: WORLDSBK | GP CATALOGNA: POLE POSITION PER SYKES E LA BMW