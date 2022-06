Moto3 | GP Olanda 2022: Sasaki in Pole ad Assen, Garcia solo 16°

È festa nel Max Racing Team, in Pole nel GP d’Olanda ad Assen con un Ayumu Sasaki bravo a sfruttare il lieve traino fornitogli da Foggia. Il giapponese torna in Pole Position dopo tre anni precedendo il connazionale Tatsuki Suzuki e Izan Guevara. Molto indietro il leader del campionato Sergio Garcia, diciottesimo ed ultimo della Q2.

SASAKI IN POLE CON GOMMA USATA, SUZUKI PROVA A RISPONDERE MA CADE

In una qualifica come al solito contraddistinta dal classico “gioco delle scie” Ayumu Sasaki agguanta la miglior prestazione assoluta registrando il tempo di 1:41.296. Il giapponese del Max Racing Team ha saputo sfruttare la gomma usata firmando ottimi tempi nei primi tre settori salvo poi difendersi egregiamente nel quarto. Decisamente utile il traino di Dennis Foggia, seguito a circa un secondo da Sasaki negli ultimi passaggi della Q2.

A proposito di Leopard, al secondo posto spicca l’Honda #24 di Tatsuki Suzuki, caduto nel terzo settore mentre cercava di ribattere a Sasaki. La prima fila del GP d’Olanda, classe Moto3, è chiusa da Izan Guevara, che sorride sia per l’ottimo risultato ottenuto sia nel vedere la posizione del leader e compagno Sergio Garcia, diciottesimo e vera delusione delle qualifiche di Assen.

Ad aprire la seconda fila c’è il giovane David Muñoz, davvero efficace nel tecnico circuito olandese. Lo spagnolo precede Dennis Foggia, capace di soffiare il quinto posto a Jaume Masia nell’ultimo giro disponibile. Adrian Fernandez, il migliore tra i quattro piloti in pista nella Q1, batte un comunque soddisfatto Lorenzo Fellon, caduto questa mattina nel terzo turno di libere. Dopodiché la griglia vede al nono e decimo posto Xavier Artigas (arrivato dalla Q1) e Joel Kelso mentre John McPhee, caduto in curva uno, non va oltre la dodicesima posizione. Tredici millesimi dopo troviamo Daniel Holgado, costretto a passare per il primo turno di qualifica e classificato davanti a Ryusei Yamanaka, Stefano Nepa e Andrea Migno, solamente quindicesimo.

Qualifica non all’altezza delle aspettative anche per Riccardo Rossi, sedicesimo e a tre decimi dal meno esperto Lorenzo Fellon, compagno di box. Tanta l’amarezza per Deniz Öncü, diciassettesimo, così come per il già menzionato Sergio Garcia, domani obbligato a recuperare per rallentare il recupero di Guevara nella classifica piloti.

MOTO3 | GP OLANDA 2022 | RISULTATI QUALIFICHE 2

Matteo Pittaccio

