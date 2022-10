Sono passati 38 Gran Premi dall’ultima vittoria di John McPhee nel Motomondiale. Il prossimo anno lo scozzese non potrà più partecipare al mondiale Moto3 per limiti di età, così il pilota del Max Racing Team ha deciso di lasciare il paddock vincendo la quarta gara di Moto3 al GP di Malesia.

ULTIMO GIRO PAZZO: È DOPPIETTA HUSQVARNA

Partito 22° in griglia, John McPhee ha avuto un weekend da dimenticare a Sepang: nel venerdì ci sono stati molti problemi tecnici alla sua Husqvarna. Una situazione frustrante che ha portato il classe 1994 quasi a mollare l’osso. Dopo una buona partenza, l’alfiere del Max Racing Team ha rimontato fino al gruppo di testa insieme a Riccardo Rossi (caduto). Una volta nel gruppo dei migliori, McPhee ha saggiamente aspettato l’ultimo passaggio. Lo scozzese ha avuto il suo bel da fare con il rookie Diogo Moreira nelle prime curve ma, una volta passato il brasiliano, ha potuto concentrarsi sulla lotta davanti.

Mentre McPhee tentava l’attacco su Jaume Masiá in curva 9, pochi metri più avanti Dennis Foggia tentava la stessa manovra su Sergio García per la prima posizione. La lotta tra l’italiano e lo spagnolo è continuata per le successive due curve, portando così ad una brutta uscita per i due da curva 11. Questo ha permesso a Masiá, leggermente più indietro, di passare i due avversari e Ayumu Sasaki prima di curva 12. Nel veloce cambio di direzione i quattro di testa lasciano la porta aperta proprio a McPhee, che prende la testa della corsa con la sola curva 15 da affrontare. All’ultima curva Sasaki tenta l’attacco sul compagno di squadra ma finisce lungo e concede la meritata vittoria al #17. Sul podio anche García, che precede Masiá e Moreira. Solo 6° Foggia, arrivato lungo all’ultima curva nel tentativo di prendersi la quarta posizione.

CHE SPAVENTO PER GUEVARA!

Sembra strano parlare di una gara di Moto3 senza citare il fresco campione del Mondo in carica Izan Guevara. Lo spagnolo di Gas Gas ha, come sempre, dato spettacolo. Partito nelle primissime posizioni, il #28 ha commesso un errore alla fine del primo giro che lo ha costretto ai margini della top 10. Con il passare dei giri il pilota del team Aspar è tornato sul gruppo di testa, prendendosi addirittura la leadership della corsa. A pochi giri dalla fine Guevara, passato da Sasaki all’ultima curva, ha rischiato grosso in un contatto proprio con il giapponese. All’uscita dalla 15 la ruota anteriore della Gas Gas ha toccato quella posteriore della Husqvarna. Guevara ha rischiato di cadere ma è riuscito a controllare la propria moto sull’era ancora umida. Ovviamente questo contatto ha fatto perdere molti secondi allo spagnolo, che alla fine si è accontentato del 12° posto.

HOW did @IzanGuevara28 stay on?! 😱 Luck was on the World Champion's side there but now he's out of victory contention! 🛑#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/NelGHVLIDU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2022

HOLGADO CHIUDE 7°, BARTOLINI E MIGNO A PUNTI

A 5″ dal gruppo di testa chiude Daniel Holgado, il quale ha perso dei punti cruciali nei confronti di Moreira nella battaglia per il rookie dell’anno. A seguire in Moto3 al GP di Malesia hanno concluso Ryusei Yamanaka, Iván Ortolá e Deniz Öncü. In 11^ posizione c’è Xavier Artigas davanti a Guevara che precede la coppia di italiani formata da Elia Bartolini e Andrea Migno. Il pilota del team Snipers ha avuto una domenica sfortunata: appena dopo la partenza, ancora sul rettilineo principale, il #16 ha avuto un contatto con Holgado ed è precipitato a metà classifica dove è rimasto per tutta la durata della corsa.

MOTO3 | I RISULTATI DEL GRAN PREMIO DI MALESIA

Valentino Aggio

