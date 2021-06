Moto3 | GP Germania: prima Pole in carriera per Filip Salač

Le qualifiche della Moto3 al Sachsenring si chiudono con il miglior tempo di Filip Salač, pilota ceco che corre con la Honda del team Snipers. Il GP di Germania regala a Salač la prima Pole Position nel Motomondiale, raggiunta al 40° weekend di gara in carriera. Il 19enne originario di Mlada Boleslav partirà dunque davanti a tutti grazie al tempo di 1:26.913, non particolarmente veloce a causa sia del caldo sia del classico caos di fine Q2.

TANTA ITALIA IN PRIMA FILA IN MOTO3

Salač precederà in griglia di partenza Dennis Foggia e Tatsuki Suzuki. Il primo conquista la seconda prima fila stagionale mentre il pilota SIC58 Squadra Corse si conferma ancora veloce nell’attacco al tempo. Ottima qualifica, finalmente, per John McPhee, 4° così come a Le Mans. Lo scozzese di Petronas SRT è seguito da Kaito Toba, caduto in curva 8 e dolorante alla spalla destra. La sorpresa della giornata occupa la 6^ piazza e prende il nome di Lorenzo Fellon, al miglior fine settimana in carriera nel toboga del Sachsenring. La formazione di Paolo Simoncelli può perciò definirsi contenta per aver piazzato entrambi i piloti nel prime due file.

La terza fila della Moto3 vede un tris tutto italiano capitanato da Niccolò Antonelli, 7° e proseguito con Romano Fenati e Stefano Nepa, rispettivamente in 8^ e 9^ posizione. Chiude la Top 10 Andrea Migno, autore del miglior tempo del fine settimana a fine FP3 e forse tra i più delusi visto il potenziale non sfruttato. A seguire Migno troviamo Deniz Öncü con la KTM Tech3, squadra costretta a sistemare la RC250 #53 in breve tempo dopo la caduta del turco in curva 8 ad inizio sessione. Quinta fila chiusa dall’esordiente di Aspar Izan Guevara.

Sicuramente migliore della Q2 catalana ma ancora in difficoltà il leader del campionato Pedro Acosta, classificatosi in 13^ piazza al calare della bandiera a scacchi. Acosta ha comunque dimostrato di trovarsi bene nel tecnico circuito tedesco e, nonostante la mancata Top 10, partirà davanti a Sergio Garcia (14°) e Jaume Masiá (17°).

CONTATTO BINDER-KELSO: BANDIERA NERA PER IL SUDAFRICANO

Da segnalare la squalifica dalla Q2 di Darryn Binder, provvedimento preso dallo Steward Panel dopo il contatto tra il sudafricano e il debuttante Joel Kelso avvenuto durante la Q1. Binder stava uscendo dalla Pit Lane per consolidare il proprio 1° posto ma appena entrato in pista si è toccato con Kelso, il quale aveva appena iniziato il giro veloce. Ciò non ha permesso a Binder di partecipare alla Q2, dunque il pilota Petronas SRT dovrà scattare dal 18° posto.

