A Le Mans la pole della Moto3 se la prende Ayumu Sasaki sulla moto del team Liqui Moly Husqvarna Intact GP, in prima fila con lui Diogo Moreira ed il leader del mondiale Daniel Hogado. Beffa per Andrea Migno, quarto e caduto nell’ultimo tentativo che si è visto cancellare il miglior passaggio che gli avrebbe permesso di scattare in seconda posizione. Quinto il vincitore degli ultimi due GP Ivan Ortolà, dodicesimo e tredicesimo Stefano Nepa e Romano Fenati, diciassettesimo Filippo Farioli.

Q1: MIGNO E NEPA IN Q2

Sono quattro i piloti italiani costretti a passare dal Q1 insieme a piloti dell’indubbio valore come Kaito Toba, Tatsuki Suzuki e David Alonso a podio durante l’ultima gara a Jerez. Andrea Migno forte del 1’42″646 del primo tentativo accede al Q2 senza correre troppi rischi nell’ultimo tentativo condizionato dalla caduta di Collin Veijer in curva 10 che ha di fatto condizionato la qualifica di Tatsuki Suzuki e Riccardo Rossi che hanno visto il loro ultimo tentativo venir cancellato per la presenza della bandiera gialla in curva 9 e 10. A guadagnare le posizioni che permettono l’accesso al Q2 sono così Migno, Stefano Nepa, David Salvador e Taiyo Furusato. Purtroppo per Matteo Bertelle il suo terzo tempo è stato cancellato per track limits e domani sarà costretto a partire dalla venticinquesima posizione.

Quinta piazza per Collin Veijer, caduto nell’ultimo tentativo e trasportato al centro medico per un controllo. Sesta piazza per Scott Ogden davanti ai nostri Bertelle e Riccardo Rossi che ha visto il proprio tempo annullato per la gialla causata da Veijer. Nona posizione per Kaito Toba, lontano dalle prestazioni che ci ha sempre fatto vedere con Suzuki decimo. Solamente in undicesima posizione e e costretto ad una grande rimonta David Alonso a podio a Jerez ma qui lontanissimo. Chiudono la classifica Joshua Whatley e Ana Carrasco.

Q2: SASAKI IN POLE DAVANTI A MIGNO

A centrare la pole un incredibile Ayumu Sasaki che con il tempo di 1’41″630, domani scatterà dalla prima casella in griglia. In prima fila con lui non Andrea Migno come segnalato subito al suo passaggio sul traguardo ma Diogo Moreira. Migno, caduto tra l’altro poco dopo il traguardo, ha visto il suo giro cancellato costringendolo a scattare dalla seconda fila. Terzo il leader del mondiale Daniel Holgado, che domani potrà dunque affrontare più serenamente le prime curve di gara. Alle spalle di Migno in seconda fila troviamo Ivan Ortolà, vincitore degli ultimi due GP e Jaume Masia con la prima delle Honda in classifica. Settima piazza per Deniz Oncu a precedere Xavier Artigas e Syarifuddin Azman.

In quarta fila troviamo il secondo dei nostri piloti, Stefano Nepa che ancora non al 100% riesce comunque a prendersi un buona dodicesima posizione alle spalle di Josè Rueda e David Salvador. Apre la quinta fila Romano Fenati davanti a Ryusei Yamanaka, Taiyto Furusato, mentre scatteranno dalla sesta fila Joel Kelso, Filippo Farioli e Mario Aji.

Mathias Cantarini