La Moto3 scatterà a Le Mans domani con Dennis Foggia in pole position, alle sue spalle il compago di squadra Tatsuki Suzuki e Jaume Masia. Quarta piazza per il miglior rookie, il brasiliano Diogo Moreira con Andrea Migno sesto. Solo settimo il leader di campionato Sergio Garcia, Ricky Rossi nono mentre è diciottesimo Matteo Bertelle.

Q1: DUE ITALIANI PASSANO IN Q2

E’ il pilota turco del team RedBull KTM Tech3 a prendersi il miglior tempo del Q1 con il tempo di 1’42”475. Alle sue spalle il pilota di casa del Sic58 Squadra Corse Lorenzo Fellon ed i nostri portacolori Matteo Bertelle e Riccardo Rossi. Purtroppo Elia Bartolini finisce quinto a sette centesimi da Rossi e sarà costretto a scattare dalla diciannovesima posizione. Sesta piazza per l’inglese Scott Ogden con Adrian Fernandez settimo sempre lontano dalle posizioni di vertice. Chiude ottavo Stefano Nepa mentre chiudono la top10 Kaito Toba e Jose Antonio Rueda

Q2: FINALMENTE FOGGIA IN POLE!

Dennis Foggia dopo aver dominato fino a qui il weekend francese a Le Mans si prende la pole position davanti al compagno di squadra Tatsuki Suzuki per oltre un decimo e mezzo. Scatterà dalla prima fila anche la KTM di Jaume Masia, sempre veloce ma mai abbastanza da mettersi davanti alla coppia di Leopard. Aprirà la seconda fila il rookie brasiliano Diogo Moreira, che lo scorso weekend si è preso il gusto di battere i campioni della Supermoto ad Alcarraz. Quinta piazza per Carlos Tatay mentre chiude la seconda fila Andrea Migno. Solo settimo il leader di campionato Sergio Garcia lontano 378 millesimi dalla pole, alle sue spalle il compagno di squadra Izan Guevara. Chiudono la top10 due dei piloti passati dal Q1 con il nostro Riccardo Rossi che ha avuto la meglio di Deniz Oncu per soli due centesimi!

Mathias Cantarini