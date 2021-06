È Gabriel Rodrigo il più veloce del GP di Catalunya nella classe Moto3. Il pilota argentino conquista la sua sesta pole di categoria e porta l’Indonesian Racing Gresini Moto3 davanti a tutti sul circuito di Barcellona. Nettamente più veloce dei suoi avversari, Gabriel Rodrigo mette in atto una strategia perfetta che consente al suo compagno di squadra Jeremy Alcoba di seguirlo in prima fila con il secondo crono. Dietro allo spagnolo due italiani: Niccolò Antonelli e Stefano Nepa entrambi su KTM.

Q1: Vola John Mcphee, fuori Andrea Migno e Pedro Acosta

Mcphee, Masia, Gracia e Migno sono i più veloci in pista durante il turno, ma si sa che tutto si tutto si gioca negli ultimi secondi. A 34 secondi dalla fine, infatti, nel suo ultimo giro lanciato Andrea Migno scivola e perde così la possibilità di entrare in Q2. Durante il turno sono state molteplici le cancellazioni di crono in pista per “exceeding track limit”, tra queste anche Pedro Acosta decisamente sottotono che non segna un tempo migliore del 1’49.743 e solamente la 25esima posizione in griglia. Il leader della classifica del mondiale prende ben +1.214s da Macphee, il più veloce della Q1. Passano in Q2 anche Xavier Artigas, Jaume Masia ed un carico Riccardo Rossi. Tra chi non è passato allo step successivo segnaliamo Ryusei Yamanaka che ha appena perso il suo compagno di squadra e ha deciso di correre con il suo nome sulla tuta.

Q2: Gabriel Rodrigo velocissimo, bene gli italiani

Al pronti via della sessione sono molti i piloti fermi ai box. A sette minuti dalla conclusione del turno troviamo ancora tanti piloti con solo un giro all’attivo. Tra questi Gabriel Rodrigo, Jaume Masia, Riccardo Rossi, Romano Fenati e Stefano Nepa. L’argentino di casa Gresini mette subito a segno il suo giro lanciato per tornare subito ai box ed impostare una strategia di squadra che permetterà non solo di conquistare la pole, ma anche di aiutare il suo compagno di squadra firmando le prime due caselle della griglia di partenza con il nome Indonesian Racing Gresini Moto3. Un gioco di squadra lo abbiamo visto con piacere anche in casa BOE Owlride con Stefano Nepa e Riccardo Rossi, uno dietro all’altro, all’inseguimento di Rodrigo.

Nelle battute finali ecco ripresentarsi il classico trenino lanciato pronto alla conquista dell’ultimo millesimo di secondo. Stefano Nepa, che stamani è stato il più veloce, si conferma tra i primi della classe col quarto crono dietro ad Niccolò Antonelli a chiudere la prima fila. Ottima zampata di Izan Guevara davanti a John Mcphee, Darryn Binder, Tatsuki Suzuki e Jaume Masia a chiudere la terza fila. Bene anche gli altri italiani con Riccardo Rossi in decima posizione davanti a Romano Fenati.

Benedetta Bincoletto