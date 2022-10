Moto3 | GP Australia: Sasaki in Pole con record a Phillip Island

A Phillip Island arriva il nuovo record della pista della Moto3, firmato da Ayumu Sasaki nella Q2 del GP d’Australia. Il giapponese del Max Racing Team conquista la Pole Position rifilando ben due decimi a Sergio Garcia e sette a Iván Ortolá, che chiude la prima fila. Izan Guevara si accontenta della settima casella, la prima della terza fila. Solo dodicesimo Dennis Foggia.

SASAKI SFRUTTA LA SCIA DI KELSO E CONQUISTA LA POLE

Grazie ad un giro magistrale Ayumu Sasaki ferma il cronometro sul tempo di 1:35.854, prestazione che equivale al nuovo record della pista per la Moto3. L’alfiere del Max Racing Team, alla terza partenza dal palo in carriera, è perfetto nelle dodici curve di Phillip Island, sfruttando tra l’atro una bella scia offerta direttamente dal pilota di casa Joel Kelso, quattordicesimo.

Seconda posizione per Sergio Garcia, lontano circa due decimi rispetto a Sasaki ma in netto vantaggio sul connazionale Iván Ortolá, classificatosi al terzo posto con addirittura mezzo secondo di svantaggio sulla GASGAS del team Aspar. Ad aprire la seconda fila troviamo Carlos Tatay, a soli nove centesimi dal terzo posto e seguito a breve distanza dal brasiliano Diogo Moreira, a sua volta marcato stretto da Stefano Nepa. Quest’ultimo completa una qualifica davvero positiva per il team MTA, capace di piazzare entrambi i piloti nelle prime sei posizioni nei quindici minuti della Q2.

GUEVARA SCATTA DAL SETTIMO POSTO

Passando alla terza fila troviamo il leader della classifica piloti Izan Guevara ad occupare la settima casella. L’alfiere Aspar ha preso quasi un secondo di ritardo dal tempo della Pole Position ma, tutto sommato, non è andato troppo lontano dai piloti che lo precedono. Sotto la bandiera a scacchi Guevara vanta ventidue millesimi di margine su Deniz Öncü, con il turco a precedere il compagno di marca Jaume Masia, nono e davanti ad una delle sorprese della giornata, Taiyo Furusato, capace di consegnare al Team Asia un gran piazzamento in Top10 dopo aver superato il taglio della prima sessione.

QUALIFICA OPACA PER LEOPARD RACING

Al di fuori dei primi dieci annoveriamo David Muñoz – undicesimo – e Dennis Foggia, solamente dodicesimo e lontanissimo dalla Pole, distante quasi un secondo e due decimi. Scenario complicato per tutta la formazione Leopard Racing, colpita duramente anche a causa della caduta di Tatsuki Suzuki. Il giapponese non ha registrato alcun tempo e, di conseguenza, partirà diciottesimo.

MOTO3 | GP AUSTRALIA 2022 | RISULTATI Q2

Matteo Pittaccio

