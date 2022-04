E’ di Sergio Garcia la pole della classe Moto3 in Argentina, sul tracciato di Termas de Rio Hondo a far festa è la GasGas che ancora una volta mette entrambe le moto in prima file. Seconda piazza per Ayumu Sasaki mentre terzo Izan Guevara. Ottimo quarto posto per Riccardo Rossi che ha dovuto disputare anche il Q1. Ottavo e undicesimo Andrea Migno e Dennis Foggia.

Q1: PASSANO NEPA E ROSSI

E’ il giapponese Ryusei Yamanaka il più veloce nel primo turno di qualifiche e gli consente di andare a giocarsi la pole con i quattordici piloti giù qualificati. Con lui passano il turno i nostri Stefano Nepa e Riccardo Rossi oltre a Joel Kelso. Quinta piazza per l’inglese Scott Ogden rimasto escluso per 114 millesimi. Al pole man Moto3 dell’Indonesia Mario Aji non riesce la nuova impresa e chiude al sesto posto il Q1 e dovrà scattare ventesimo. Alle sue spalle il nostro migliore rookie Elia Bartolini settimo a poco più di due decimi dal passaggio del turno. Alle sue spalle un altro rookie questa volta dal sol levante: Taiyo Furusato.

Delude Adrian Fernandez solo nono a quattro decimi da Yamanaka mentre ne incassa sei Matteo Bertelle. Per il vicecampione italiano Moto3 2021 un ultimo giro promettente, perchè quando mancava un solo settore al traguardo incassava un ritardo minimo ma che è aumentato fino a sei decimi nel solo ultimo settore. Alle sue spalle Alberto Surra e Lorenzo Fellon. Chiudono l’ultima fila Ana Carrasco, Gerard Riu Male e Joshua Whatley.

Q2: SERGIO GARCIA SI PRENDE LA POLE

La Moto3 ci ha ormai abituato a turni di qualifica noiosi fino all’ultimo e anche il round argentino on è stato da meno. I piloti hanno aspettato fino a quando il cronometro non ha indicato i 2 minuti per uscire dai box ed affrontate a tutta velocità il giro di lancio. Per tutti i piloti è stato quindi un all in con Joel Kelso che poteva contare, in caso di bandiere gialle, del miglior tempo fino a li. Si sono sfidati a suon di caschi rossi con la GasGas del team Aspar di Sergio Garcia a far festa. Lo spagnolo precede Ayumu Sasaki, unico pilota del Max Racing Team al via in Argentina, ancora una volta velocissimo e la seconda GasGas di Izan Guevara.

Seconda fila per Riccardo Rossi, passato dal Q1 sulla Honda del team Sic58 Squadra Corse si è preso la quarta piazza davanti a Joel Kelso e Daniel Holgado. Terza fila per Xavier Artigas davanti ad Andrea Migno e la prima Honda del team Leopard di Tatsuki Suzuki. Per trovare la seconda moto celleste dobbiamo scendere in undicesima posizione con il leader del mondiale Dennis Foggia che scatterà alle spalle di Diogo Moreiro e davanti a Jaume Masia. Quinta fila per Kaito Toba, il più veloce del Q1 Ryusei Yamanaka e il rookie Ivan Ortola. La sesta fila sarà invece composta da Deniz Oncu, il nostro Stefano Nepa e Carlos Tatay.

Mathias Cantarini