Dopo giorni di incertezze, abbiamo finalmente un programma ufficiale per quanto riguarda la MotoGP al GP di Argentina. Dopo i problemi avuti nel trasporto del materiale dall’Indonesia all’Argentina, finalmente gli aerei stanno arrivando a Termas de Rio Hondo.

UN SABATO PIENO DI AZIONE

Ciò che salta immediatamente all’occhio riguardo al nuovo orario del weekend, sono le sessioni consecutive di Moto3 e Moto2. Infatti, le classi cadette disputeranno i turni di FP1 e FP2 nella mattinata argentina, lasciando poi spazio al primo turno di libere della MotoGP. A seguire le qualifiche delle due classi, per lasciare poi il palco alla classe regina, che disputerà FP2 e qualifiche nel giro di un paio d’ore. Altra differenza riguardo i turni è la durata: per Moto3 e Moto2 si parla di turni da 50 minuti, mentre viene lasciata un’intera ora alla MotoGP.

RADDOPPIANO I WARM UP

Altra novità per questo weekend atipico sarà la lunghezza delle sessioni di domenica mattina. I Warm Up delle tre classi raddoppiano infatti la propria durata: per Moto3 e Moto2 si “torna” ai 20 minuti, strategia adottata fino allo scorso anno, rispetto ai 10 minuti delle prime due gare. La MotoGP avrà ben 40 minuti a disposizione il giorno della gara. Gli orari delle gare saranno rispettivamente: 12:00 locali per la Moto3, 13:20 Moto2 e 15:00 MotoGP.

TORNA TAKAAKI NAKAGAMI

Ulteriore buona notizia per la MotoGP al GP di Argentina è il ritorno di Takaaki Nakagami. Il giapponese di casa LCR Honda è risultato positivo al Covid-19 poco prima del weekend, lasciando così momentaneamente il suo posto scoperto, visto l’impiego di Stefan Bradl nel team interno. Invece, proprio la squadra capitanata da Lucio Cecchinello ha dichiarato sui propri profili social che il #30 è risultato negativo al tampone e potrà quindi prendere regolarmente parte all’evento.

PROGRAMMA E ORARI DEL GP DI ARGENTINA

Sabato 2 Aprile 2022

Moto3 | FP1 – 13:15

Moto2 | FP1 – 14:20

Moto3 | FP2 – 15:25

Moto2 | FP2 – 16:30

MotoGP | FP1 – 17:35

Moto3 | Qualifiche – 18:50

Moto2 | Qualifiche – 19:45

MotoGP | FP2 – 20:40

MotoGP | Qualifiche – 22:05

Domenica 3 Aprile 2022

Moto3 | Warm Up 14:20

Moto2 | Warm Up – 14:50

MotoGP | Warm Up – 15:20

Moto3 | GARA – 17:00 [21 giri]

Moto2 | GARA – 18:20 [23 giri]

MotoGP | GARA – 20:00 [25 giri]

Valentino Aggio

