Moto3 | GP Aragon: Guevara piega Sasaki, male Garcia e Foggia

Nel confronto testa a testa tra Guevara e Sasaki la spunta il pilota Aspar, che vincendo il GP d’Aragon Moto3 allunga nella classifica piloti. Lo spagnolo ed il giapponese hanno duellato fino all’inizio dell’ultimo giro, quando Guevara ha tirato fuori quei decimi utili per conservare il primo posto e vincere la quarta gara in carriera. Deludono Sergio Garcia e Dennis Foggia, rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione sotto la bandiera a scacchi.

IZAN GUEVARA DOMINA AL MOTORLAND, BATTUTO AYUMU SASAKI

Nei diciannove giri del GP d’Aragon si è consumato un intenso confronto tra Izan Guevara e Ayumu Sasaki, gli unici due piloti capaci di isolarsi dal gruppo di metà classifica e lottare per il successo. I tentativi di Sasaki non sono stati sufficienti con il giapponese che negli ultimi km di gara ha visto Guevara prendere il largo.

Più distaccati tutti gli altri, a partire da Daniel Holgado, arrivato terzo. Il portacolori KTM ha capitanato il gruppetto costituito dai compagni di marca Deniz Öncü, Adrian Fernandez e Ivan Ortolá, quest’ultimo fuori dalla Top5 per soli due centesimi di secondo. Jaume Masia non è andato oltre l’ottavo posto, prestazione opaca che comporta la perdita del quarto posto nel mondiale a favore di Sasaki.

GARCIA E FOGGIA DELUDONO ED ESCONO DALLA TOP10

Grande amarezza per Sergio Garcia e Dennis Foggia, entrambi in difficoltà nel reggere il ritmo dei migliori. Il tredicesimo posto a fine corsa mette Garcia in una posizione di netto svantaggio rispetto a Guevara, rivale per il titolo che ora vanta 33 lunghezze di margine. Per quanto riguarda Foggia, invece, quella di Aragon si aggiunge alla lista delle prestazioni opache, a testimonianza della grande incostanza del pilota romano e, in generale, di Leopard Racing.

MOTO3 | GP ARAGON 2022 | RISULTATI GARA

Matteo Pittaccio

