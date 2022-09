Resta al comando del Bol d’Or, ultima gara della stagione FIM EWC la Panigale V4R #6 di ERC Endurance Ducati, alle sue spalle il Tati Team Beringer Racing. Ducati poco dopo le otto ore di gara ha dovuto fermarsi ai box per il cambio frizione, scivolati in quarta piazza nella notte hanno ripreso il comando della gara. Terza posizione per la Yamaha EWC #77 di Wojcik Racing Team, risale in quinta posizione F.C.C. TSR Honda France riaprendo le loro chance di titolo. Nella STK comanda RAC41-CHROMEBURNER dopo il ritiro della #66 di OG Motorsport by Sarazin, squadra del nostro Roberto Rolfo, a causa della caduta di Alex Plancassagne nella notte.

ERC TORNA AL COMANDO DELLA GARA

Poco dopo lo scattare della ottava ora che assegnava i primi 10 punti addizionali di questo Bol d’Or, ERC Endurance Ducati è stata costretta a rientrare ai box per cambiare la frizione. Operazione svolta in maniera rapida e magistrale dal box tedesco. Quando però Xavi Fores ha fatto per ripartire anche la catena li ha mollati costringendo il team a riportare subito la moto ai box ed a sostituirla. Nella sfortuna la squadra che veste i panni di ufficiale Ducati è stata fortunata perché questo problema fosse avvenuto pochi secondi dopo sarebbe costato molto più caro. La #6 è rientrata in pista in quarta posizione a due giri dal Tati Team Beringer Racing che aveva preso il comando della gara.

La squadra francese ha guidato l’ultima gara della stagione FIM EWC per tutta la notte, fino a quando intorno alle 6 del mattino la Ducati con Xavi Fores in sella si è riportata al comando del Bol d’Or. Nella notte la #6 ha dovuto alternare alla guida lo spagnolo e David Checa, espertissimo e velocissimo nelle fasi notturne a causa di problemi alla schiena che hanno costretto Chaz Davies ad alzare bandiera bianca lasciando ai colleghi il compito di terminare la 24h.

F.C.C. TSR HONDA ED KAWASAKI SRC IN RIMONTA

Alle spalle della Kawasaki #4 si trovano due Yamaha della categoria EWC, la #77 di Wojcik Racing Team con Dan Linfoot, Sharidan Morais e Mathieu Gines in sella e la #333 di Viltais Racing Igol con Florian Alt, Erwan Nigon e Steven Odendaal. Con il ritiro nella notte di YART spetta a loro difendere i colori della casa di Iwata. Prosegue la rimonta per F.C.C. TSR Honda France e Webike SRC Kawasaki France ora quinti e sesti lontani rispettivamente quattro e sette giri da ERC Endurance Ducati.

Settima piazza assoluta ma prima di classe STK per la Honda CBR 1000RR-R di RAC41-CHROMEBURNER che dopo una stagione complicata fino qui stanno raccogliendo un grande risultato nell’ultima stagionale del FIM EWC. Prosegue costante anche la marcia del Team Bolliger Switzerland, ottava piazza per loro a dieci giri da Ducati. Nona posizione e seconda di classe STK per la Kawasaki #24 di BMRT 3D Maxxes Neves, campione STK in carica. Chiude la top10 assoluta la BMW S1000RR EWC di Team LRP Poland, in dodicesima piazza, terza di classe STK la seconda delle R1 schierate da Wojcik Racing, la #777 con il nostro Kevin Manfredi alla guida.

ATTARDATI NO LIMITS E AVIOBIKE, RITIRATO OG MOTORSPORT DI ROBY ROLFO

Fino ad ora un Bol d’Or complicato per i nostri colori. Roberto Rolfo ha visto il suo compagno di squadra Alex Plancassagne cadere nella notte mentre erano al comando della classe STK. Per il Team OG Motorsport by Sarazin purtroppo la R1 non era recuperabile ed hanno dovuto abbassare le saracinesche del box ritirandosi. Un vero peccato perché la squadra francese con il nostro Rolfo stava davvero dimostrandosi un ottima outsider in questo Bol d’Or. Per quanto riguarda i nostri team si trova in settima piazza STK, sedicesima assoluta, il No Limits Motor Team di Moreno Codeluppi. Diciassettesima piazza STK e ventinovesima assoluta per la R1 #101 di Aviobike, con la squadra di Giovanni Baggi che dista trentanove giri dal leader di classe STK.

Bol d’Or complicato anche per la Kawasaki #33 del Team 33 Louit April Moto con i nostri Christian Gamarino e Kevin Calia in sella che si trovano in trediceisma piazza STK a 22 giri dal leader RAC41. Si trova alle spalle di Luca Scassa e della Suzuki #44, Christian Napoli con la Kawasaki ZX-10RR Energie Endurance 91.

Mathias Cantarini