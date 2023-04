Moto3 | GP Americhe, qualifiche: Jaume Masia ritorna in Pole Position

Nel Circuit of The Americas è Jaume Masia a conquistare la Pole Position in Moto3, ottenendo la quinta partenza al palo della carriera. Il 22enne valenciano precede Ayumu Sasaki (Husqvarna IntactGP) e Iván Ortolá (Angeluss MTA) mentre il leader del mondiale Daniel Holgado cade e si accontenta del quinto posto, preceduto dalla KTM MT Helmets di Diogo Moreira.

JAUME MASIA RINTUZZA GLI ATTACCHI DI SASAKI, RITORNO IN POLE

Con una pista così lunga e dispersiva era altamente probabile che le qualifiche della Moto3 diventassero particolarmente frazionate. Terminato il primo turno con il passaggio di Xavier Artigas, Syarifuddin Azman, David Salvador e Ryusei Yamanaka, i diciotto protagonisti sono entrati in pista la sessione decisiva, caratterizzata da molti problemi.

Alla fine l’ha spuntata Leopard Racing, portata in cima alla griglia di partenza da Jaume Masia, il più veloce con il tempo di 2:16.250. La più grande minaccia per Leopard e Masia è stata rappresentata da Ayumu Sasaki, che però ha vanificato gli sforzi fatti nei primi tre settori completando un T4 decisamente più lento rispetto a Masia. Il giapponese ha comunque confermato la seconda posizione, precedendo Iván Ortolá, Diogo Moreira ed il capoclassifica Daniel Holgado. Quest’ultimo non è riuscito a tentare l’ultimo attacco alla Pole a causa di una caduta verificatasi in curva quattordici, punto in cui il leader del mondiale ha perso il posteriore venendo scaraventato a terra.

The World Championship leader's qualifying hangs in the balance now! 😮@daniholgado96 looks like he's cut his qualifying short! 💥#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/rhyE5NHuIP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 15, 2023

Highside anche per David Muñoz, dolorante dopo il volo di cui è stato sfortunato protagonista all’altezza di curva quattordici. Dolorante alla spalla destra, il portacolori BOE si è diretto al centro medico per un controllo più approfondito. Oltre a Holgado e Muñoz sono da segnalare sia la caduta di Kaito Toba in curva dodici, fermo in quindicesima posizione, sia il problema tecnico che ha colpito Riccardo Rossi, tornato a rilento ai box dopo attimi di apprensione.

MOTO3 | GP AMERICHE 2023: RISULTATI Q2

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTOGP | GP AMERICHE: PRIMA POLE STAGIONALE PER BAGNAIA