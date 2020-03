Terminata l’ultima sessione di test a Losail, in Qatar: il più veloce in pista per la Moto2 è Jorge Navarro. Si chiudono così anche gli ultimi test ufficiali per le classi minori in vista dell’inizio della nuova stagione il prossimo weekend sullo stesso circuito.









Terminati nel pomeriggio di oggi i test ufficiali per la Moto2 sul circuito di Losail in Qatar. È proprio sullo stesso circuito che il prossimo weekend avrà inizio la stagione 2020 per tutte le categorie. Ad oggi si ha un quadro generale, ma ancora troppo ampio, per l’inizio del mondiale 2020. La classifica generale combinata delle tre giornate vede in vetta Jorge Navarro. Il pilota del team Speed Up Racing nell’ultima sessione disponibile ha terminato un giro in 1:58.520. Durante le sessioni precedenti Navarro aveva già portato il suo nome tra quelli dei più veloci in pista, a conferma delle sue ottime prestazioni è la classifica combinata.

Secondo miglior tempo delle tre giornate segnato da Jorge Martin. Il numero 88 ha raggiunto la seconda posizione nella classifica generale durante la sessione 6, concludendo con un tempo combinato di 1:58.655. Martin aveva già brillato durante i test ufficiali a Jerez, facendo più volte risultare il suo nome tra i primi in classifica. Terzo miglior tempo in 1:58.664 per Remy Gardner. Il pilota del Onexox TKKR SAG Team, durante le precedenti stagioni, non ha mai fatto parlar di sé per merito, ma per la sua guida particolarmente spericolata. Più volte di è detto di imporre un cambiamento per lui, che sia questo il primo segnale di un vero miglioramento di disciplina per la nuova stagione?

Il miglior tempo per gli italiani in Qatar è quello di Fabio Di Giannantonio. Con il quarto tempo, di 1:58.831, anche il secondo pilota del team Speed Up annuncia ottime prospettive per la stagione per l’intero team. Sesto tempo per Enea Bastianini, ottavo Nicolò Bulega, decimo Luca Marini. Dodicesimo Lorenzo Baldassari e a seguire Marco Bezzecchi.

Nicole Facelli