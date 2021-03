È Sam Lowes a strappare la prima pole position della stagione di Moto2. Il pilota del team Marc VdS sembra essere completamente a suo agio sul tracciato del Qatar e in una manciata di giri centra il tempo che gli vale la prima piazza.

Q1, BENE GLI ITALIANI

È di Fabio Di Giannantonio il primo tempo della Q1. Il pilota del team Gresini stampa un 1.59.354 riuscendo a tenere un ottimo passo nei settori centrali della pista. Buona la prestazione anche di Celestino Vietti che finisce alle spalle del Diggia di un niente. Il pilota dello Sky Racing Team chiude a soli 5 millesimi di distanza dal connazionale, mentre il terzo italiano, Dalla Porta, in extremis centra la quarta piazza ed accede così alla Q2. A completare la classifica dei primi quattro troviamo Somkiat Chantra che In difficoltà invece Augusto Fernandez del team Marc VdS che non va oltre al settimo tempo.

Q2, SAM LOWES IMPRENDIBILE

La manche che vale la pole inizia subito forte. Gli italiani nei primi 4 minuti rimangono un po’ nella penombra, mentre Sam Lowes cerca di volare sull’asfalto migliorandosi passaggio dopo passaggio. Il pilota di Marc VdS stampa un 1.58.726 che gli vale la pole, mettendosi alle spalle Raul Fernandez che pesca subito la prima fila in Moto2. Entrambi hanno dimostrato di avere anche il passo per essere protagonisti nella gara di domani, ma Gardner non starà a guardare. In terza posizione un ottimo Bo Bendsneyder staccato di 2 decimi dal primo. Marco Bezzecchi è il primo fra i piloti italiani in quarta piazza, mentre Di Giannantonio partirà dall’ottava posizione.

Michele Iacobello

