E’ stata una gara complicata quella di Moto2 a Valencia, un misto di emozioni che hanno visto una bandiera rossa al primo giro per olio in pista, poi la lotta per il titolo fra Fernandez e Gardner.

Un finale dolcissimo per entrambi i concorrenti: Raul che vince la corsa con giro veloce e un record di vittorie da rookie, ma il figlio d’arte Remy è campione del mondo! Gli basta infatti il 10° posto per diventare World Champion sotto gli occhi di papà Wayne!

Un podio che vede invece Fabio Di Giannantonio secondo, quindi Augusto Fernandez. Sfortuna per Simone Corsi, che scattava dalla pole, ma nel warm up lap ha avuto un problema ed è stato costretto a scattare dalla pit-lane.

LA CRONACA

Simone Corsi ha un problema nel warm up lap e si vede costretto a scattare dalla pit-lane. Alla partenza Fernandez è primo, poi Di Giannantonio e Canet. Cadono Bezzecchi, Lorenzo Baldassarri e Xavi Vierge. Bandiera rossa per subito per le condizioni della pista, su cui è presente dell’olio: saranno 16 i giri, anzichè 25.

Tensione alle stelle con il mondiale da decidere fra Remy Gardner e Raul Fernandez. Al re-start Augusto Fernandez va al comando, poichè Corsi esce di pista. Secondo l’omonimo Raul e poi Di Giannantonio.

Gardner passa Sam Lowes ed è già nono. Augusto Fernandez passa Raul, Vietti sale quinto e Di Giannantonio attacca i due Fernandez per andare in testa alla gara! Augusto torna sotto e supera Raul, che ora è terzo.

Raul Fernandez torna secondo, mentre Gardner scivola 11°. Lotta per la undicesima piazza fra Gardner e Nagashima, con l’australiano che si libera del giapponese. Gardner è decimo e può vincere il titolo, mentre Garzo cade.

A 4 giri dal termine Raul Fernandez passa al comando, superando Di Giannantonio. Ultimo giro tesissimo: Raul Fernandez al comando, Gardner decimo, leader del mondiale! E Remy Gardner è campione del mondo!

Qui le classifiche complete. Grande soddisfazione, per papà e figlio Gardner, poichè sono secondi dopo papà-figlio Roberts ad esser diventati entrambi campioni del mondo!

Giulia Scalerandi