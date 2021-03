È Sam Lowes a vincere la prima gara stagionale del campionato Moto2 in Qatar. Quella del britannico è stata una prova in solitaria, amministrata “cum grano salis”, mantenendo stabile il distacco sugli altri piloti. Taglia il traguardo in solitaria anche Gardner che guadagna il secondo posto. La terza posizione è di un emozionato Fabio Digiannantonio. Il pilota del Team Gresini Moto2 sul podio dedica questo terzo posto a Fausto Gresini, recentemente scomparso.

BEZZECCHI A UN PASSO DAL PODIO

Rimane per un soffio fuori dal trio delle meraviglie Marco Bezzecchi, che all’ultimo giro si è dovuto arrendere nel duello con il connazionale. Quinta piazza per il rookie Fernandez, che chiude il suo debutto in Qatar con la consapevolezza di poter essere competitivo. Infatti, fino alla seconda metà di gara è riuscito a mantenere la terza posizione, scavalcato solo alla fine dai due piloti tricolore.

Dietro al pilota del Team KTM Ajo troviamo Joe Roberts e Jake Dixon che si sono dati battaglia fino alla fine. Ottavo e nono posto rispettivamente per Schrotter e Bendsneyder. Chiude la top ten la prima Boscoscuro, ovvero quella di Jorge Navarro. La seconda è di Canet, che troviamo in tredicesima posizione. Un Canet che è stato anche dapprima “under investigation” e poi assolto per la caduta di Xavi Vierge. Fuori dalla zona punti le Boscoscuro di Yari Montella e Albert Arenas (ventesimo e ventunesimo).

IN DIFFICOLTA’ GLI ALTRI ITALIANI

Per quanto riguarda gli altri italiani, Celestino Vietti si posiziona dodicesimo, mentre Arbolino, Dalla Porta, Manzi, Montella e Bulega affrontano un weekend difficile, chiudendo la classifica. In particolare Bulega scivola ventiduesimo, in ultima posizione. Fine settimana da dimenticare anche per Baldassari, che scivola dopo un inizio di gara complicato. Cadono anche Chantra, Vierge, Garzo, Syahrin. Si ritira, invece, proprio all’inizio Ramirez per il dolore al braccio.

L’appuntamento con la Moto2 torna la prossima settimana dal 2 al 4 aprile, sempre in Qatar, sempre con gli stessi orari.

Ch

Chiara Toffolo