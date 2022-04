La Moto2 regala una gara pazza al GP del Portogallo. Joe Roberts domina dopo la seconda ripartenza, vincendo la prima gara della carriera. Celestino Vietti e Jorge Navarro sono con l’americano sul podio, in una gara fondamentale per il pilota Mooney VR46. La gara è stata interrotta a causa di una caduta che ha coinvolto metà schieramento: la pioggia ha fatto cadere buona parte dei piloti nel gruppo di testa.

La Moto2 chiuderà il GP del Portogallo con una gara che si preannuncia mozzafiato. Arón Canet, dopo aver buttato via la gara a Austin, è pronto per il riscatto. Il #40 partirà dalla pole position ed è stato il più veloce nel warm up asciutto di questa mattina. A fianco a lui ci saranno Cameron Beaubier e Jake Dixon, reduce dal primo podio di carriera. Occhio agli italiani: Tony Arbolino si conferma veloce dopo la vittoria in Texas ed aprirà la seconda fila. Chiamato alla rimonta Celestino Vietti, che scatterà dalla 13^ casella.

Valentino Aggio

