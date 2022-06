E’ Jake Dixon a ottenere la pole di Moto2 ad Assen. Con una zampata finale, l’inglese #96 ferma il cronometro sull’1:36.736, e mette dietro Albert Arenas e Sam Lowes, che scatteranno con lui dalla prima fila.

Monopolio del team GasGas che ottiene una fantastica doppietta con i suoi due alfieri in prima fila, insieme a Lowes. Disastro invece per quanto riguarda i nostri portacolori in Q2: Vietti cade all’inizio del secondo quarto d’ora non andando oltre l’undicesimo posto, mentre Arbolino chiude tredicesimo, poi Zaccone 17°.

CRONACA

Q1

Il primo a ottenere il miglior tempo nel primo quarto d’ora disponibile è Jorge Navarro, che mantiene il top fino alla fine della Q1. 1:37.6 è il tempo che proietta lo spagnolo #9 davanti a tutti, seguito da Gonzalez, Ramirez e Dalla Porta.

Quest’ultimo sale in seconda piazza, prima di essere spodestato da Ramirez. Navarro migliora ancora il proprio crono, mentre Zaccone si prende temporaneamente la seconda posizione.

Una Q1 nel segno del duo nostrano, che si dimostra forte e competitivo, mentre Jorge Navarro, continua ancora ad abbassare il proprio record, con Alessandro Zaccone che torna ancora secondo, seguito da Dalla Porta.

Ultime fasi di Q1 con soli 4 posti per la sessione successiva: Gonzalez sale terzo. Navarro segna il miglior giro scendendo sotto il muro dell’1:37. Zaccone stacca il biglietto per la Q2, insieme a Manuel Gonzalez e, a sorpresa, Baltus, che all’ultimo espelle Dalla Porta dalla seconda parte di qualifica.

Q2

Navarro si piazza subito al comando grazie ad un 1:36.6, seguito da Bo Bendsneyder e Lopez. Poco dopo Vietti è nella ghiaia, dopo essere scivolato in curva 3, mentre a salire virtualmente sul terzo gradino del podio è Ai Ogura.

Sam Lowes ottiene un tempo incredibile, balzando al comando (1:36.767), poi Navarro e Joe Roberts, ma la classifica cambia ancora con Albert Arenas che sorprende tutti firmando l’1:36.747. Ogura torna terzo.

La pole position del Gran Premio d’Olanda sembra ormai nelle mani di Arenas, ma all’ultima occasione disponibile, Dixon ottiene un tempo inferiore, scavalcando tutti e riservando la prima casella per sè!

Grazie all’1:36.736 l’inglese ottiene così la sua seconda pole. Come sottolineato prima, Arenas e Lowes scatteranno al proprio fianco in prima fila.

1 96 J. DIXON 1:36.736 2 75 A. ARENAS +0.011 3 22 S. LOWES +0.031 4 79 A. OGURA +0.051 5 21 A. LOPEZ +0.106 6 9 J. NAVARRO +0.124 7 16 J. ROBERTS +0.148 8 64 B. BENDSNEYDER +0.183 9 37 A. FERNANDEZ +0.231 10 23 M. SCHROTTER +0.292

Appuntamento a domani con la gara a partire dalle ore 12.20.

Giulia Scalerandi

