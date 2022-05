La gara della Moto2 scatta sul circuito toscano del Mugello con Aron Canet in pole position davanti a Pedro Acosta e Sam Lowes. Grande attesa anche per gli italiani con il leader del mondiale Celestino Vietti ad aprire la seconda fila e Mattia Pasini passato dalla cabina di commento alla pista come wildcard in quinta posizione.

Mathias Cantarini