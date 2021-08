Sam Lowes stava già pregustando la prima casella dello schieramento, ma allo scadere la pole gli viene portata via da un super Marco Bezzecchi, che mette a segno un ultimo giro pazzesco! Accanto a lui Jorge Navarro, seconda casella in griglia. Sam Lowes terzo. Il leader di campionato Remy Gardner partirà quarto.

RIASSUNTO Q1

Lorenzo Dalla Porta dice addio al week-end per infortunio ad una spalla. I nostri ragazzi in caccia del pass per il Q2 quindi sono Manzi, Arbolino, Corsi, Baldassarri e Vietti. Non sta per nulla bene Syahrin, che rimane molto dolorante. Classifica finale che vedrà Stefano Manzi, Ai Ogura, Somkiat Chantra e Xavi Vierge conquistare l’accesso alla seconda sessione di prove ufficiali.

RIASSUNTO Q2

Scattano i 15 minuti per giocarsi la pole! Lotta serrata con grandi protagonisti. Parte come un caccia Sam Lowes, che frantuma il precedente record assoluto appartenuto a Canet. Si avvicinano anche Gardner, Navarro, Di Giannantonio, ma non sembra bastare. Il colpo di teatro arriva allo scadere: Marco Bezzecchi realizza un giro pazzesco, che vale la prima posizione. Ottiene una strepitosa pole position che riscrive anche il record! Zampata finale anche per Navarro, che si ferma a 73 millesimi dal nostro portacolori, rimanendo davanti a Lowes per soli otto millesimi.

Giacomo Da Rold