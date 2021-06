Moto2 | GP Germania: Remy Gardner domina, ritiro per Raúl Fernández

L’ottavo round della Moto2 2021 si chiude con la terza vittoria consecutiva di Remy Gardner, dominatore del GP di Germania. L’australiano ha ottenuto il quarto successo in carriera, approfittando della caduta di un Raúl Fernández impegnato al limite per tentare di rimanere vicino al più esperto compagno di squadra.

25 punti che consolidano ancor di più la leadership in classifica di Gardner: il figlio d’arte, infatti, arriverà ad Assen con ben 36 lunghezze di margine su Raúl Fernández, costretto a spingere nell’ultimo fine settimana prima della pausa. La vittoria di Gardner equivale al quinto sigillo stagionale del Team Ajo, squadra che sta dominando tra Moto3 e Moto2.

Il podio del GP di Germania è completato da Aron Canet e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo di Aspar Team ha amministrato una posizione messa in crisi solo nel finale dall’alfiere VR46, avvicinatosi pericolosamente nei km conclusivi. Se per Canet questo è il secondo podio sia in campionato sia in carriera, per Bezzecchi ha un’importanza maggiore. Grazie al quarto piazzamento tra i primi tre ed alla caduta di Raúl Fernández, Bezzecchi si avvicina al secondo posto in classifica e risolleva le sorti di un fine settimana inizialmente complicato.

Appena fuori dal podio Fabio Di Giannantonio, penalizzato da una partenza tutt’altro che esaltante. Il romano ha anche provato a superare Bezzecchi inventando un sorpasso magnifico tra le curve 10 e 11, ma il pilota VR46 è sempre riuscito a contrattaccare avendo la meglio. 5° posto artigliato nel finale da Sam Lowes, capace di passare Marcel Schrotter (6°) a due curve dal traguardo.

Di seguito troviamo Jorge Navarro, 8° ed in difficoltà con le gomme nel finale di gara. Il pilota Speed Up Factory ha preceduto il compagno di marca e rookie Albert Arenas, miglior esordiente del GP. Dietro di loro la coppia American Racing composta da Marcos Ramirez e Cameron Beaubier, rispettivamente in 9^ e 10^ piazza. La zona punti viene completata da Nicolò Bulega, Alonso Lopez (sostituto di Garzo in Pons), Bo Bendsneyder, Barry Baltus e Celestino Vietti.

Alta frustrazione nel finale per Ai Ogura, Xavi Vierge e Joe Roberts, tutti caduti nell’ultimo giro. Ogura occupava il 5° posto, Vierge era subito dietro di lui e Roberts militava attorno la Top 10. Ritirati anche Lorenzo Dalla Porta (problema tecnico), Augusto Fernandez per un contatto con Jake Dixon (sotto investigazione), Lorenzo Baldassarri, Fermin Aldeguer e Simone Corsi.

MOTO2 | GP GERMANIA 2021 | RISULTATI UFFICIALI

