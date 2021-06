E’ ancora Pedro Acosta a trionfare! Il talentuosissimo rookie spagnolo si aggiudica anche il round tedesco del Sachsenring di Moto3 vincendo su Kaito Toba, Jeremy Alcoba, e soprattutto un Dennis Foggia costantemente nelle posizioni di testa!

Il nostro portacolori si fa valere, stando più volte al comando, anche se alla fine deve cedere il passo ai colleghi e accontentarsi di un comunque ottimo quarto posto. Applausi anche per Tatsu Suzuki, che ha lottato per tutta la gara per le posizioni di testa

Bravo anche Migno, che chiude quinto, poi Niccolò Antonelli ottavo.

LA CRONACA

Una gara che non delude mai quella della cilindrata più piccola, con Filip Salac che scatta dalla pole, seguito da Foggia, ma a portarsi al comando è Suzuki, seguito da Toba e John McPhee.

E’ quindi Toba a andare al comando, poi McPhee e Suzuki, ma poco dopo Foggia sale in terza piazza. Darryn Binder subisce un ride through, mentre poco dopo Adrian Fernandez cade in curva 1 e Gabriel rodrigo sigla il giro più rapido.

La battaglia in pista non si ferma: Migno sale in quarta piazza, mentre Foggia va al comando, seguito da Toba e da McPhee.

Passano i giri con i piloti vicinissimi tra di loro e con Acosta nuovo leader, prima che Foggia gli prenda la posizione. Suzuki agguanta la terza piazza, mentre Jaume Masia subisce un long run penalty per guida irresponsabile. Ancora scambio di posizioni con Suzuki in seconda piazza, poi Acosta.

Rodrigo cade, ma i piloti in gara battagliano ancora con Toba al comando, scavalcato da Dennis Foggia. Un incidente coinvolge Yamakata, Denis Oncu e Lorenzo Fellon, mentre in vetta cambia ulteriormente il leader con Suzuki che torna in testa a 14 giri dal termine.

Gara ancora lunghissima, ma soprattutto è la voglia di stare davanti a farla da padrona, con le scie che diventano le vere protagoniste, permettendo ai piloti di scambiarsi ripetutamente le posizioni. La gara perde diversi protagonisti con la caduta di Jaume Masia, imitato da Romano Fenati e Riccardo Rossi, mentre è ancora Acosta che comanda, seguito Foggia e Suzuki.

E’ il nostro portacolori ad andare ancora al comando, ma Suzuki lo supera: il nostro Dennis torna ancora leader, seguito da Suzuki e Sergio Garcia con quest’ultimo che attacca il giapponese di Sic Squadra Corse.

Nelle fasi finali è nuovamente Acosta a salire al comando, mentre si aggiunge anche Migno al terribile quintetto di testa. Attimi infuocati con con Foggia al comando, seguito da Acosta e Garcia.

Acosta è ora il leader, seguito da Foggia, ma si infila anche Alcoba nella battaglia finale, quindi Toba, Suzuki e Garcia. E’ Acosta che va a vincere, conquistando anche la Germania, davanti a Toba e Alcoba, con Foggia 4°.

Appuntamento al prossimo weekend con la tappa olandese di Assen.

Giulia Scalerandi