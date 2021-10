Turno di qualifica molto problematico per la Moto2 a causa delle cadute, che hanno funestato sia la prima che la seconda parte delle prove ufficiali, causate dal compound troppo morbido delle gomme. Per la cronaca la pole va a Sam Lowes davanti a Jorge Navarro ed Augusto Fernandez. Migliore dei nostri portacolori Celestino Vietti Ramus, quinto. Non una buona qualifica per il leader iridato Remy Gardner, che chiude quattordicesimo, con il team mate e primo avversario per il campionato, Raúl Fernández, a chiudere la top ten.

CRONACA QUALIFICHE

Q1

Una sessione non semplice, a causa delle condizioni della pista e delle gomme, ricca di incidenti. Tanti i piloti a terra: Bezzecchi, Arbolino, Schrötter, Baltus, Bulega, Casadei (due volte), Marcon, Corsi e Baldassarri, con conseguenti bandiere gialle e numerosi tempi cancellati. Passa in Q2, dopo alcuni time attack, Jorge Navarro, autore del miglior tempo, mentre conquista la seconda posizione il campione della Moto3 in carica, Albert Arenas, seguito da Hector Garzó e da Bo Bendsneyder, protagonista ieri uno dei salvataggi più belli dell’era contemporanea.

CLASSIFICA

Q2

Da subito abbiamo battaglia per la pole position, con il duo Marc VDS che si porta al comando, per poi essere superato da Jorge Navarro. Ma anche questo è un turno segnato da tantissimi incidenti, compresi gli istanti terrificanti vissuti a cinque minuti dalla fine della Q2: Vierge in curva 15 perde l’avantreno scivolando in pista, i commissari di percorso accorrono, ma pochi istanti dopo scivola anche il compagno di squadra Dixon nello stesso punto. Fortunatamente tutto ok sia per i piloti sia per i marshall, ma c’è da riflettere per un episodio avvenuto in regime di bandiera gialla. Un minuto dopo finisce a terra anche Vietti alla curva 1, mentre cercava di migliorare il quinto posto provvisorio, imitato da Ogura, Manzi, e Raúl Fernández. Finito il valzer delle cadute si mette a dettare il passo Sam Lowes, che grazie ad una serie di giri veloci si prende così la pole position numero 17 in carriera ed in Moto2. Prima fila per gli spagnoli Jorge Navarro ed Augusto Fernández, miglior italiano Vietti 5°.

CLASSIFICA

L’ appuntamento con lo start della gara Moto2 è per domani alle ore 12:20.

Giacomo Da Rold

LEGGI ANCHE: