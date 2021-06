Dopo la pole position di ieri, Remy Gardner si impone anche in Catalunya. Non può nulla il compagno di box Raùl Fernandez che cerca di batterlo fino alla bandiera a scacchi. Super doppietta per il team Ajo.

Il pilota di Sydney del team Ajo coglie così un nuovo successo, tenendo la testa della classifica Moto2 e allungando ancora. Secondo posto per Raul Fernández, che continua una superba stagione da rookie. Gran giornata anche per Xavi Vierge, che conquista il terzo gradino del podio nella gara di casa, con tre decimi di vantaggio su Marco Bezzecchi, miglior italiano alla bandiera a scacchi e quarto.

La cronaca

Allo start ottimo spunto per Gardner e Bendsneyder, si impenna leggermente la Kalex di Raúl Fernández, che però recupera subito la trazione. Bezzecchi che scattava 10° in griglia, inizia subito la rimonta mentre perde qualche posizione Fabio Di Giannantonio. Dopo qualche giro finisce a terra Canet, che cade alla curva 5. Identica sorte per Marcos Ramírez, che va lungo alla curva 1 prima di cascare nella ghiaia. Long Lap Penalty per Lorenzo Baldassarri a causa dei limiti della pista oltrepassati. Fin da subito appare chiaro che è ancora il duo Ajo ad avere una marcia in più. Bendsneyder, Vierge e Bezzecchi si contendono più staccati il terzo gradino del podio. Cade anche Dalla Porta a pochi passaggi dalla fine, gran peccato poi per il rookie Ai Ogura, che viaggiava in settima posizione… Brutto botto tra Di Giannantonio e Garzó alla curva 1, mentre in testa il duello è tiratissimo, fino a pochi giri dalla fine. Remy Gardner mette la marcia superiore e si lascia alle spalle il compagno di box, conquistando un’altra vittoria. Raúl Fernández chiude così secondo, terza piazza al traguardo per Xavi Vierge.

RISULTATI FINALI

Giacomo Da Rold