La sedicesima perla della carriera, la quinta della stagione, la terza consecutiva ad Aragón. Sam Lowes si prende una volta di più la prima posizione in griglia. Il duo Ktm AJO si piazza immediatamente dietro, con il leader del mondiale Moto2 Remy Gardner in seconda posizione, straordinario invece Raúl Fernández, che con la mano menomata si prende la terza casella. I nostri migliori portacolori si sono così piazzati: Fabio Di Giannantonio ottavo, Marco Bezzecchi nono.

CRONACA QUALIFICHE

Q1

Si comincia dalla prima sessione di qualifiche, con in azione dei nostri portacolori Manzi, Corsi, Arbolino e Dalla Porta. Quattro posti per andare a giocarsi la pole! Sessione con tanti cambi di posizione in particolare al vertice della classifica. Passano Hector Garzó, Joe Roberts, Marcel Schrötter e Thomas Lüthi.

LA CLASSIFICA

Q2

Lista dei 18 centauri completa, ci si gioca la pole position! Tra i protagonisti sicuri il duo Ajo, oltre ai due Boscoscuro ed a molti altri. Subito lotta pazzesca per la prima casella in griglia. Si fanno vedere in tanti tra cui anche Ogura. A referto anche un lungo di Roberts, fermatosi contro le barriere senza danni, per poi riuscire a ripartire. Lowes piazza la botta, per poi rientrare al box e sul finale decidere per una prova di partenza, salvo trovare la pit lane chiusa. Pole al sicuro davanti a Remy Gardner e Raúl Fernández. Per Lowes altro capolavoro, nessuno come lui in qualifica.

Giacomo Da Rold