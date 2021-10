Moto2 | GP Americhe: Raúl Fernández vince, Gardner cade, Di Giannantonio e Bezzecchi a podio

Il primo colpo di scena del mondiale Moto2 è arrivato proprio nel GP delle Americhe, vinto in scioltezza dal poleman Raúl Fernández. Il rookie del Team Ajo ha ottenuto il 7° successo in carriera mentre il compagno e leader Remy Gardner è caduto al quinto giro in curva 15, regalando 25 punti a Fernández.

Il podio è stato completato da Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Il portacolori Gresini Racing non occupava uno dei primi tre posti da Jerez de la Frontera, quando vinse la prima gara in Moto2. Bezzecchi, invece, mancava dal podio dal GP di Gran Bretagna, chiuso in 2^ posizione.

Ottimo 4° posto per Augusto Fernandez, a lungo in lotta col pilota di casa Cameron Beaubier. Proprio il californiano ha ottenuto il miglior risultato nella breve carriera, chiudendo il GP delle Americhe in 5^ posizione tra sorpassi e controsorpassi spettacolari. 6° posto a fine gara per Tony Arbolino, anche lui combattivo e per di più il primo con la morbida all’anteriore (scelta anche da Navarro e Aldeguer).

Terzo esordiente di fila in 7^ posizione: parliamo di Ai Ogura, che ha approfittato della caduta di Gardner per guadagnare una posizione rispetto alla griglia di partenza. Alle spalle del giapponese ha chiuso Xavi Vierge, 8° e miglior alfiere di Petronas SRT. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Marcos Ramirez, autore di una gran partenza e di un successivo lungo in curva 12 che lo ha costretto a perdere tutte le posizioni guadagnate. La Top 10 è completata da Jake Dixon, partito 13°.

Al di fuori dei primi dieci troviamo la Boscoscuro di Aron Canet (11°) seguito dal compagno di marca Jorge Navarro. Ottimo weekend tutto sommato per Simone Corsi, autore di una gara lineare conclusa al 13° posto. Dietro al romano di MV Forward figurano Somkiat Chantra e Bo Bendsneyder, a chiudere la zona punti.

MOTO2 | GP AMERICHE 2021 | RISULTATI UFFICIALI

Matteo Pittaccio