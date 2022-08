Prima del ritorno in pista a Silverstone arriva una notizia a lungo vociferata. La Moto2 accoglie Fantic, casa veneta specializzata in moto da cross e enduro che ha firmato un accordo con il Mooney VR46 Racing Team. Il logo del produttore con sede nel veneziano sarà presente sulle Kalex già dal Gran Premio d’Inghilterra.

DUE ECCELLENZE ITALIANE SI UNISCONO

Fantic produce moto tipicamente per l’off-road dal 1968, anno di nascita dell’azienda. Nel corso del tempo la casa di Santa Maria di Sala si è distinta per i propri successi a ruote tassellate. Il brand vuole però spostarsi anche verso la pista tramite l’accordo firmato con il Mooney VR46 Racing Team, una delle squadre di punta del campionato Moto2. L’obiettivo di Fantic è quello di sviluppare delle moto da strada, investendo così capitali, migliorando l’economia ed aumentando l’occupazione.

Mariano Roman, CEO di Fantic, ha dichiarato nel comunicato stampa: “Siamo entusiasti di aver siglato l’accordo con il VR46 Racing Team. Stiamo cercando di rendere Fantic sempre più orientata verso la pista e questo è un passaggio fondamentale. I nostri brand sono accomunati da valori simili, abbiamo la stessa passione e visione verso il motorsport e entrambi abbiamo a cuore il mondo dei giovani.”

IL SUPPORTO ALLA VR46 RIDERS ACADEMY

La collaborazione che vedrà entrare in Moto2 Fantic non si limiterà al Motomondiale. Fantic sarà infatti sponsor tecnico della VR46 Riders Academy, il progetto portato avanti in primis da Valentino Rossi per trovare e sviluppare nuovi talenti italiani.

Alessio Salucci, Team Director del Mooney VR46 Racing Team: “Sono contento di aver chiuso questo accordo con Fantic, un’eccellenza italiana nel motociclismo. Questa collaborazione aiuterà il futuro del nostro team in Moto2. Fantic è leader nell’off-road, mentre il Mooney VR46 Racing Team è diventato negli anni una delle squadre di riferimento in Moto2. Questo accordo aiuterà anche la VR46 Riders Academy, con Fantic che ci supporterà nella ricerca di nuovi talenti italiani del motociclismo.”

Valentino Aggio

