Nella settimana del ritorno della MotoGP, arriva una notizia importante per quanto riguarda il calendario del 2023. Infatti, la prossima stagione di MotoGP partirà da Portimão con il Gran Premio di Portogallo. La data dell’evento sarà dal 24 al 26 Marzo del prossimo anno. Ovviamente verranno fatti dei test sul tracciato dell’Algarve nelle settimane precedenti al GP.

ADDIO LUSAIL

È dal 2007 che il Motomondiale inaugura la propria stagione in Qatar, sul circuito di Lusail. Nel 2023 la MotoGP scatterà da Portimão per una ragione ben precisa. A quanto pare il circuito di Lusail sarà soggetto a dei lavori per ospitare la Formula Uno. Il campionato più famoso del mondo a quattro ruote ha corso per la prima volta in Qatar nel 2021, per poi firmare un accordo decennale a partire dal 2023. Vista la lunga permanenza della F1 in Qatar, il circuito dovrà svolgere dei lavori di adattamento che evidentemente non possono essere portati a termine prima di Marzo del prossimo anno.

UNA PRIMA VOLTA PER IL PORTOGALLO

Il Gran Premio del Portogallo raggiunge così la sua 18^ edizione. Algarve è solamente il terzo circuito ad ospitare un GP. Nel 1987 la 500cc si è recata sul circuito di Jarama (nonostante si trovi nei pressi di Madrid, ndr) e la gara fu vinta da Eddie Lawson. Dopo ben 13 anni, la MotoGP è tornata in Portogallo sul circuito di Estoril, che ospiterà ben 13 edizioni fino al 2012. Con la pandemia da Covid-19, il Motomondiale ha dovuto correre in Europa, trovando così in Portimão un’ottima alternativa. Il circuito dell’Algarve ha ospitato l’ultimo round della stagione 2020, per poi confermarsi come prima tappa europea tra il 2021 e il 2022. Sarà dunque la prima volta che il Gran Premio del Portogallo aprirà una stagione del Motomondiale.

RITORNO IN EUROPA

Come detto, è dal 2007 che Lusail apre la stagione MotoGP. Prima di questa decisione, la prima gara della stagione si è svolta a Jerez nel biennio tra il 2005 e il 2006. L’edizione del 2005 è particolarmente famosa per il duello terminato all’ultima curva tra Valentino Rossi e Sete Gibernau. Nel 2006 fu Loris Capirossi ad aggiudicarsi la gara davanti al duo Repsol Honda formato da un allora rookie Daniel Pedrosa e Nicky Hayden.

Valentino Aggio

