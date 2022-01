La notizia era nell’aria già da tempo ma adesso è arrivata l’ufficialità: Otmar Szafnauer lascia il suo ruolo di Team Principal in Aston Martin. La notizia arriva direttamente dal team, il quale tramite comunicato ufficiale, ringrazia il manager statunitense per questi dodici anni insieme.

CONFERMATE LE VOCI

La voce girava già da Novembre con Otmar Szafnauer che ai tempi era stato costretto a dichiarare eterno amore ad Aston Martin e di non avere nessuna intenzione di lasciare la squadra. Szafnauer infatti era stato accostato ad Alpine, dove sempre secondo le voci, avrebbe dovuto ricoprire un ruolo di alto profilo lasciando Aston Martin già nel 2021. Il tutto sfumò con l’opposizione del team e con la diretta smentita dell’interessato, ma dopo l’annuncio di oggi ci aspettiamo altre novità in tal senso, magari dallo stesso Szafnauer.

IL COMUNICATO DI ASTON MARTIN

“Otmar Szafnauer ha lasciato l’azienda e il suo ruolo nel team Aston Martin Cognizant di Formula 1”, recita il comunicato del team.

Con queste poche parole Aston Martin ha voluto ringraziare Szafnauer per il lavoro svolto in questi dodici anni : “Vorremmo ringraziarlo per il servizio fornito alla squadra negli ultimi 12 anni e augurargli ogni bene per il futuro, poiché senza dubbio affronterà nuove sfide”.

Nessuna indicazione al momento su chi potrebbe prendere il suo posto: “Fortunatamente, siamo guidati da un gruppo forte di individui e ci sentiamo a nostro agio nel prenderci un po’ di tempo per esplorare le alternative prima di annunciare novità nella squadra. L’obiettivo del team è attualmente quello di preparare la vettura più competitiva possibile per l’inizio della stagione 2022”.

Sarà quindi in Alpine il futuro di Otmar Szafnauer o ci possiamo aspettare qualche sorpresa? Scopritelo restando sintonizzati sulle pagine di LiveGP.

Julian D’Agata