Ci avviciniamo alla fine della stagione agonistica con la 42ma puntata di ‘A Ruota Libera’, il consueto appuntamento dedicato al mondo delle ruote coperte che questa settimana vi riporterà in Oceania per il penultimo atto del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS.

GTWC Australia Bathurst:

Prince Jefri Ibrahim/Broc Feeney hanno primeggiato sul Mt. Panorama nel penultimo atto del GTWC Australia, realtà che protagonista di una competizione da 3 ore in occasione del Supercheap Auto Bathurst International. L’equipaggio #888 di Triple Eight Race Engineering – JMR (Mercedes) ha avuto la meglio su Brad Schumacher/Tim Slade (Schumacher Motorsport #55/Audi) e Ross Poulakis/Jordan Love ( Harrolds Volante Rosso Motorsport #101/Mercedes).

La prova è stata condizionata dal maltempo che ha visto i protagonisti faticare nella prima parte dell’evento. La musica è cambiata nei minuti previsti, Schumacher ha gestito al meglio la leadership dalla pole-position.

La situazione è cambiata successivamente con Tim Slade che ha subito l’attacco da parte dell’AMG GT3 di Broc Feeney. Il #88 del Red Bull Ampol Racing per il Supercars Championship ha superato il rivale nei 20 minuti conclusivi, un bel sorpasso che ha consegnato una vittoria importante a Prince Jefri Ibrahim. Quest’ultimo allunga in campionato vista anche l’assenza di Yasser Shahin, presente in Bahrain con United Autosports per i ‘rookie test’ del FIA World Endurance Championship.

Prossimo appuntamento ad inizio dicembre ad Adelaide. Dopo due anni d’assenza si tornerà nel noto impianto australiano, sede in passato anche del Mondiale di F1. Ci sarà da divertirsi nelle due competizioni Sprint che ci attendono, decisive per l’assegnazione del titolo.

Nella prossima puntata torneremo nell’iconica location di Macau nella speranza di riavere una manifestazione internazionale durante la prossima stagione. Il condizionale resta d’obbligo, l’augurio è di riavere una competizione globale come accaduto nel 2019 in uno dei tracciati più spettacolari ed impegnativi al mondo.

Luca Pellegrini