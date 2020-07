Torna in pista la MotoGP a Jerez de la Frontera con il Gran Premio di Spagna: conquista il miglior tempo combinato nella prima giornata di Free Practice Marc Marquez, con un riscontro cronometrico di 1:37.350. Seguono Maverick Viñales e Cal Crutchlow.

Concluso il primo giorno di prove libere sul circuito di Jerez per il Gran Premio di Spagna. A conquistare il primo e miglior tempo della giornata è stato Marc Marquez, quasi a voler sottolineare il suo primato indiscusso: il crono combinato tra la prima e seconda sessione di prove libera è di 1:37.350.

A seguire con la seconda migliore prestazione della giornata, troviamo Maverick Viñales. Il pilota Yamaha ha conquistato un buon tempo nella mattinata, ma nel pomeriggio le condizioni meteo, con temperature molto alte, hanno determinato un peggioramento delle condizioni della pista e le Yamaha ufficiali hanno fatto molta fatica nell’ottenere un giro buono. Viñales ha comunque conquistato il secondo miglior tempo di giornata a soli 24 millesimi di distanza da Marc Marquez.

Giornata più complicata per Fabio Quartararo. Il francese ha dovuto scontare una penalità durante le Free Practice 1, rinunciando ai primi 20 minuti della sessione. La sanzione è dovuta a dei test privati effettuati da Quartararo prima di tornare in pista, non comunicati e soprattutto svolti con una moto irregolare. Il numero 20 ha segnato il secondo miglior tempo nella seconda sessione di prove della giornata, 1:38.152, che però non è bastato a garantire un passaggio diretto in Q2. Primo miglior tempo per Franco Morbidelli con 1:38.125 segnato nelle Free Practice 2 del pomeriggio: il destino è però lo stesso del suo compagno di team e rimane fuori dalla Q2.

Top 10 combinati:

Marc Marquez (Repsol Honda Team) – 1:37.350 Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.024 Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) + 0.088 Andrea Dovizioso (Ducati Team) + 0.121 Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.131 Jack Miller (Pramac Racing) + 0.137 Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.219 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.362 Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3) + 0.364 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.573

Nicole Facelli