Separazione consensuale tra Leon Camier e Ducati Barni. Al suo posto Marco Melandri che tornerà in pista, sostituendo il britannico, dopo otto mesi dal suo ritiro a fine 2019.

Leon Camier si separa dal team Ducati Barni e dal mondiale Superbike, ancor prima di poter tornare in pista. A giugno i test di Misano hanno evidenziato che, nonostante gli interventi subito alla spalla da Camier, il pilota non sia ancora tornato al massimo della sua forma fisica. Una situazione spiacevole che ha portato inevitabilmente il britannico a prendere una strada diversa dal team Barni.

Il Mondiale Superbike 2020 partirà a Jerez de la Frontera nella mattinata del 31 luglio con le prime Free Practice. Il team Ducati ha dovuto inevitabilmente prendere una decisione per sostituire Camier: la scelta è ricaduta su Marco Melandri. Il pilota italiano aveva annunciato alla fine del 2019 il suo ritiro dalle corse, ma mai dire mai. Infatti, l’occasione, per il numero 33, di tornare in pista si è subito ripresentata ed è stata colta al balzo. In attesa del ritorno in pista della Superbike, domani scenderanno in pista Moto3, Moto2 e Moto GP, sempre sul circuito di Jerez.

Nicole Facelli