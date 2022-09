Il WorldSBK regala, come sempre, tante emozioni: a Magny-Cours la Superpole Race vede Toprak Razgatlıoğlu vincere per la quinta volta in carriera sul tracciato francese. Il turco di Yamaha rimedia così alla debacle di Gara 1 mettendosi alle spalle Álvaro Bautista e Jonathan Rea.

DI UN ALTRO LIVELLO

Toprak Razgatlıoğlu ha dimostrato fin dal Warm-Up di averne di più rispetto ai diretti avversari, e così si è confermato in gara. Il turco non ha avuto uno stacco della frizione ottimo, perdendo due posizioni rispetto a quella di partenza. Il campione del Mondo in carica al termine del primo giro ha superato Scott Redding e si è messo a caccia dei due avversari per il titolo.

Dopo qualche giro di studio, Razgatlıoğlu sfrutta l’errore di Rea per prendersi la 2^ posizione, ma il pilota Kawasaki ha cercato di resistere con un contrattacco. Il sorpasso del #1 per la leadership arriva alla famigerata curva 13, dove ieri la Yamaha lo ha abbandonato. Razgatlıoğlu ha dovuto poi fare i conti con una Ducati assolutamente imprendibile sul dritto: la Yamaha ha subito un attacco da parte di Bautista, ma ha saputo rispondere a modo per andare a prendersi la settima vittoria stagionale.

SOLO IL CONTATTO FERMA BAUTISTA

Quello visto a Magny-Cours nella Superpole Race è il Álvaro Bautista più combattivo della stagione. Lo spagnolo si è preso la testa della corsa nel primo giro ed ha dovuto arrendersi solo a Razgatlıoğlu. Il leader di classifica ha saputo sfruttare intelligentemente lo strapotere della sua moto nel primo settore, avvicinandosi pericolosamente alla “Adelaide” e provando addirittura un attacco. Al penultimo giro lo spagnolo si è avvicinato troppo al posteriore della R1 del turco, risultando così in un contatto che ha danneggiato la Panigale di Bautista. Infatti, un pezzo di carena si è incastrato nel manubrio dello spagnolo, che ha dovuto leggermente rallentare per toglierlo.

Una volta sfuggita la vittoria e con una moto sbilanciata, Bautista si è difeso con le unghie e con i denti da Jonathan Rea per la seconda posizione. Il ducatista si è messo davanti nel rettilineo del primo settore, ma il #65 ha attaccato il rivale in curva 13. Rea è andato leggermente largo, permettendo a Bautista l’incrocio di traiettoria. Il pilota Kawasaki ha tentato un ultimo disperato attacco in curva 15, finendo largo e permettendo a Bautista di finire 2°.

LA GARA DEGLI ALTRI

Nonostante uno Scott Redding in grande spolvero nelle prime fasi della corsa, è Alex Lowes a portarsi a casa la 4^ posizione a Magny-Cours in Superpole Race. L’inglese precede la BMW di Redding e le due Ducati di Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi, meno convincenti rispetto a Gara 1. Chiudono la zona punti della Superpole Race Garrett Gerloff e Loris Baz, con lo statunitense che vince il duello con il pilota di casa. Dietro Andrea Locatelli e Iker Lecuona, unica Honda in top 15 vista la caduta di Xavi Vierge.

Valentino Aggio

